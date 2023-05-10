Продукт, который должен есть каждый украинец: весенний суперфуд

На ринках, ярмарках та полицях крамниць все більше сезонних весняних овочів. Один з них – зелена цибуля. Порожнисті, схожі на трубки зелені верхівки мають м’який цибулевий смак, тоді як маленькі білі цибулини гостріші. Кулінари додають зелену цибулю в супи, салати та будь-які страви, які потребують особливого смаку.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Постачає клітковину (рослинні харчові волокна). Порція нарізаної цибулі вагою близько 100 г містить приблизно 10% денної норми харчових волокон. Споживання великої кількості клітковини допомагає відчувати ситість, знижує рівень холестерину та може знизити ймовірність діабету, серцево-судинних та багатьох інших захворювань.

Допомагає боротися з раком. Зелена цибуля та інші рослини роду Allium можуть блокувати розвиток раку, особливо в шлунку. Дослідники вважають, що сполука під назвою аліцин, яка надає їм часникового запаху, здатна запобігти перетворенню клітин на рак або уповільнити поширення пухлин.

Видео дня

Запобігає інфекціям. Екстракти цибулі, часнику та їхніх родичів здавна використовували як ліки. Вони можуть вбивати бактерії, грибки та віруси. Лабораторні випробування сортів цибулі показали, що при досить високих концентраціях деякі з них можуть вбити або сповільнити ріст сальмонели або кишкової палички.

Захищає організм. Рослини роду цибулі наповнені фітонутрієнтами, включаючи антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження. Антиоксиданти в цибулі, такі як флавоноїди та поліфеноли, знешкоджують вільні радикали, що можуть призвести до раку, запалення та вікових захворювань. Антиоксиданти значною мірою втрачаються під час варіння та інших видів обробки за високих температур, тому найкраще споживати цибулю свіжою.

РИЗИКИ

Цибуля має високий вміст вітаміну К, який є антагоністом ліків, що розріджують кров. Якщо ви приймаєте варфарин, щоб запобігти інсультам, інфарктам або тромбам, уточніть у лікаря, чи безпечна для вас зелена цибуля.

Вкрай рідко, але траплялося, що люди хворіли на гепатит після вживання зараженої цибулі. Завжди мийте всі свіжі овочі, включно з тими, які продаються попередньо вимитими та упакованими.

ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ

Як переважна більшість овочів та фруктів, цибуля в основному складається з води. Сто грамів цибулі містить лише 32 калорії, незначну кількість жиру та нуль холестерину. Також в її складі менше цукру та вуглеводів, ніж в таких овочах, як морква, картопля та кукурудза.

В одній порції зеленої цибулі (100 г) міститься:

Удвічі більше, ніж рекомендована щоденна доза вітаміну К для дорослих, який сприяє згортанню крові та підтримує міцність кісток;

Близько 20% добової норми вітаміну С, антиоксиданту, що допомагає захистити клітини від пошкодження;

Приблизно 12% добової потреби у фолієвій кислоті, необхідній організму для створення ДНК і яка особливо важлива для вагітних жінок.

ЯК ЗБЕРІГАТИ І ГОТУВАТИ

Вибирайте цибулю з хрустким зеленим листям і яскравим кольором. Для максимальної свіжості зберігайте в холодильнику. Перед вживанням підріжте верхні і нижні кінчики та промийте водою.

Найчастіше зелену цибулю використовують у приготуванні салатів або рагу. Однак способів набагато більше. ЇЇ можна обсмажити з оливковою олією, приправивши сіллю та перцем; запекти в духовці зі спаржею; додати у вершковий суп; використати як начинку у пиріг чи зробити оладки з цибулею.