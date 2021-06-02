Главная Новости
МоваЯзык

/ Блоги - Кулинарные новости

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
Диетолог Все статьи автора

Продукт, который запрещено употреблять всем

1.2т
Читать материал на украинском

Продукт, який ми взагалі забороняємо вживати, це усім нам відомий - маргарин.

Чому?

Тому що, шкода маргарину полягає у високому вмісті транс-жирів.

Транс-жири дуже шкідливі для організму, тому як активно підвищують рівень поганого холестерину, який відкладається на стінках судин,та знижують рівень хорошого.

Але навіть, якщо ви ніколи не купуєте маргарин і впевнені, що застраховані від транс-жирів, на жаль, це не так. 🤷🏼‍♀️

Гідрогенізовані жири містяться в багатьох інших продуктах, і можна сміливо стверджувати – вони всюди.

А саме:

Готові хлібобулочні вироби, такі, як крекери, печива і торти;

смажені страви, такі як пончики та картопля-фрі ;

Ними рясніють також майже всі напівфабрикати:

охолоджене тісто, піца;

м’ясні та рибні вироби – рибні;

чіпси, снеки, сухарики, горішки;

попкорн, соуси, майонез;

Для того щоб уникати даний продукт в раціоні, читайте скад продукту та зверніть увагу на слова як:

  • рослинний жир;

  • замінник масла какао;

  • кондитерський жир;

  • модифіковані жири;

  • гідрогенізована олія;

  • пальмова олія (не натуральна);

  • модифікований кулінарний жир;

Якщо вже не хочеться вживати шкідливу їжу і бити рекорди за рівнем холестерину, не лишається нічого, крім як переглянути свій раціон в цілому.

- не відвідуйте фаст-фуди;

- відмовтесь від вуличної їжі;

- готуйте вдома, більше простої і корисної їжі. Наприклад, куряча грудка, риба, індичка, яйця, овочі, більше злаків і фруктів.

- не купуйте продукти, в складі яких є транс-жири;

Кілька простих кроків до здоровго способу життя,не тільки покращить вам стан здоров‘я, але і явно допоможе краще себе почувати!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Самойленко Наталья Самойленко
Место
Украина
Теги
диетолог диета
Источник
Источник: Instagram Натальи Самойленко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz