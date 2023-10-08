В период осенне-зимнего авитаминоза организму требуется активная защита. Поэтому в рационе обязательно должны быть продукты с антиоксидантами – веществами, борющимися со свободными радикалами.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, в какой пище больше антиоксидантов. Они достаточно просты, но очень полезны.

Брокколи

Овощ богат химическим веществом под названием глюкорафанин, которое превращается в сульфорафан – компонент крестоцветных овощей с мощным антиоксидантным действием. Содержание сульфорафана самое высокое в сырых или слегка приготовленных на пару овощах. Однако, есть сырую брюссельскую капусту не очень вкусно, а также тяжело для желудка. Брокколи лучше переносится.

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Черный шоколад

Темный шоколад, как правило, содержит больше какао, чем молочный. Также здесь больше антиоксидантов, таких как полифенолы и флавонолы, которые помогают бороться со стрессом. Эти антиоксиданты могут помочь снизить воспаление и повысить уровень "хорошего" холестерина.

Фасоль

Фасоль является бюджетным, здоровым и сытным источником растительного белка и клетчатки. Фасоль также наполнена антиоксидантами. Черные и красные бобы обычно содержат самое большое количество. Следует отметить, что консервирование может уменьшить содержание антиоксидантов.

Ягоды

Черника, малина, клубника, что угодно. Ягоды в целом являются одними из самых полезных продуктов. Они содержат много клетчатки, меньше сахара и массивные антиоксиданты. Ягоды наполнены группой темно-синих, красных и фиолетовых пигментов, называемых антоцианами.

Свекла

Свекла обладает высоким уровнем антиоксидантов. В частности, свекла полон беталаинов, которые являются природными пигментами, которые, как было показано, предотвращают повреждение ДНК и снижают уровень холестерина.

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