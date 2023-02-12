Уже совсем скоро День святого Валентина. И каждая пара хочет провести этот праздник с особой романтикой и страстью. Поэтому идеальным вариантом будет устроить романтический ужин только на двоих. И добавить в блюда следует именно продукты афродизиаки, которые помогут полностью погрузиться в чувства. И, как оказалось, ингредиенты, которые повышают либидо, достаточно обычные и их можно приобрести в супермаркете.

О 6 продуктах афродизиаках рассказало известное американское издание EatThis, NotThat

Устрицы

Устрицы – это супер романтическая закуска, ведь влюбленные могут кормить ею друг-друга. Но это не только вкусно и эстетично, но и полезно. Устрицы богатые минералами и цинком, который может играть важную роль в регулировании выработки тестостерона.

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Шафран

Шафран – это очень ароматная специя. Она есть в составе многих индийских и марокканских блюд. И именно этот продукт обладает свойствами афродизиака. Для мужчин это может быть 200 мг в день, для женщин – 30 мг.

Авокадо

Из авокадо можно приготовить гуакамоле или добавить несколько кусочков замороженного авокадо в смузи. Этот фрукт содержит здоровые ненасыщенные жиры, а включение здоровых жиров в рацион важно для гормонального здоровья. Авокадо также содержит витамин B, образующий гистамин, соединение, выделяемое во время оргазма или когда человек возбужден.

Фисташки

Небольшое исследование, опубликованное в International Journal of Impotence Research, показало, что фисташковые орехи могут обладать свойствами афродизиака. Однако размер выборки состоял из 17 участников мужского пола, поэтому, безусловно, необходимы дополнительные исследования на эту тему. Все участвовавшие мужчины сообщили о наличии эректильной дисфункции в течение как минимум 12 месяцев.

Красный женьшень

Красный женьшень, обычное растение, произрастающее во многих странах Азии, известно как полезный афродизиак. Вы можете приобрести этот корень целыми кусочками в виде капсул, экстракта или порошка. Некоторые чаи могут также содержать красный женьшень как основной ингредиент. Исследования показали, что это растение имеет ряд возможных преимуществ для здоровья, начиная от защиты сердечно-сосудистой системы, усиления иммунитета, антиоксидантных свойств и даже способности повышать либидо.

Ягоды

Ягоды – еще один продукт, который может действовать как афродизиак. Отдельно можно выделить ежевику. Ягоды богаты флавоноидами (ежевика особенно), связанные с меньшим риском эректильной дисфункции.

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