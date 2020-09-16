Как с помощью еды повысить уровень счастья? Наши органы пищеварения, а именно кишечник — влияют на наше настроение и отвечают за иммунитет в целом.
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Стресс влияет на пищевое поведение, многим хочется больше сладкого и калорийного. Чтобы не было скачков веса, нужно научится балансировать энергию. Здесь нам помогут:
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витамины группы В, витамин С и D
цинк, йод, селен, калий, магний
Омега-3, которые содержатся в жирных сортах рыбы. Омега 3 улучшает работу мозга и содержит аминокислоту триптофан. Как следствие — вырабатывается серотонин.
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Продукты, от которых можно получить не только счастье, но и укрепить здоровье:
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Рыба и морепродукты — как основной прием пищи, по 100-150 г в день.
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Шоколад — известное средство по борьбе с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень гормона стресса - кортизола. К шоколаду применяем правило экватора — едим его до 15:00, но не более 20-30 г в день. Процент какао должен быть не менее 75%.
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Фрукты и овощи содержат витамины группы В, микроэлементы, клетчатку — все это создает питательную флору для нашего кишечника.
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Банан, кстати, идеальный фрукт для поднятия настроения, но его также едим в первой половине дня.
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Орехи (кроме арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега 3 и железо, идеально подходят для перекуса.
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Кисломолочные продукты (кефир или натуральный йогурт) нужны для того, чтобы кишечник чувствовал себя комфортно. Лучше употреблять 200-250 мл во второй половине дня и не совмещать с фруктами.
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Цельнозерновые крупы способствуют метаболизму, принимаем до 15:00.
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Мясо и субпродукты содержат железо и будут положительно влиять на настроение и на имунитет в том числе. Красные сорта мяса едим в обед вместе с овощами. Белые сорта иногда можно и на ужин.
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Бобовые повышают уровень серотонина. С их помощью можно контролировать уровень сахара.
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Вода благотворно влияет на наши эмоции и помогает снизить вес. Пьем воду за полчаса до еды и через час после. Можно добавлять лимон или имбирь.
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Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя более счастливыми и здоровыми.
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