Продукты, которые я не рекомендую есть своим пациентам

Що я не рекомендую їсти своїм пацієнтам?

Чому саме ці продукти?

Буду намагатись коротко пояснити у цьому пості, який уже назрівав кілька років.

Перш за все я не рекомендую їсти м‘ясо дикої свині(кабана).

Існує дуже великий ризик зараження паразитозом, який може руйнувати наші м‘язи - трихінельозом!

Лікування паразитозу є ефективним, але проблемою є встановлення діагнозу, деколи пацієнти роками не знають причини погіршення свого загального стану і мандрують від лікаря до лікаря, а встановлення діагнозу є не завжди простим...

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Також не рекомендую їсти суші з сирої риби і сиру рибу теж, через можливість зараження опісторхозом та анізакідозом.

Ці паразити теж маскуються і їх важко виявити, а симптомів розбалансування роботи організму безліч, переважно це проблеми з травленням, появу поліпів у жовчевому міхурі, дерматити, випадіння волосся, у аналізах підняття прямого і загального білірубіну, базофілія, еозинофілія.

Прошутто та хамон також попадають під заборону...

Чому саме вони?

Бо зараження бактерією,яка називається ієрсінія ентероколітіка найчастіше відбувається через вживання свинини, особливо термічно не приготованої.

Бактерія дуже підступна і може заселяти Ваш тонкий та товстий кишківник і порушувати Ваш мікробіом, а паралельно через аутоімунний механізм викликати артрит, увеїт, тиреоїдит, мастопатію!

Чому хотдог теж може бути небезпечним?

Ще одна бактерія чатує на нас у випадку вживання хотдогів та не пастеризованого молока, а також не митих овочів - лістерія моноцитогенез.

Бактерія може викликати запалення шлунку та кишківника, але у тих у кого є знижений імунітет може уражати центральну нервову систему і доречі цією ж бактерією Вас може заразити кліщ під час укусу (не плутати з борелією).

Саме ця бактерія часто пов‘язана з впливом на плід у вагітних жінок та передчасними пологами.

Для любителів свіжих салатів є теж сумна новина...

Аскаридоз найчастіше саме так потрапляє у наш організм, тому салати потрібно максимально ретельно мити, а також рекомендую кожні пів року проводити тест на виявлення аскарид по аналізу крові.

З практики такий тест є досить інформативним, також непрямою ознакою наявності паразитозів в нашому організмі є збільшення кількості еозинофілів у загальному аналізі крові.

Якщо у вас з‘явились скарги на сонливість, значну сухість шкіри, непереносимість сильних запахів, головокружіння, постійну втому, чергування закрепів та діареї, метеоризм - зверніться до лікарів для того щоб пройти комплексне обстеження та отримати коректне лікування у разі потреби!

Не займайтесь самолікуванням та самодіагностикою в Гуглі, довіряйте своє здоров‘я лікарям!

P.S. Завжди шукайте корінь проблеми, а найкраща медицина є превентивна, яка націлена попередити захворювання, а не лікувати його наслідки!

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