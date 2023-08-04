Продукты, которыми летом проще всего отравиться: топ-10

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Продукты, которыми летом проще всего отравиться: топ-10

Продукты питания могут быть не только полезными, но могут еще и сильно навредить и могут быть причиной отравления. Особенно летом специалисты призывают очень аккуратно относиться к выбору рыбы, молочных продуктов и яиц. 

Фаршированные яйца

Редакция FoodOboz делится перечнем из 10 продуктов, которыми можно очень серьезно отравиться.

Молочные продукты
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Топ-10:

  • рыба и рыбные консервы и блюда из рыбы
  • молочные продукты – любой твердый сыр, сыр с плесенью, молоко, кефир, творог 
  • яйца
  • хлеб, который неправильно хранили 
  • мясные блюда
  • кондитерские изделия с кремом
  • мороженое
  • скоропортящиеся сосиски, буженина, готовая курица, шашлык
  • маринады
  • готовая еда, которую неправильно хранили без холодильника

На что обратить внимание при покупке продуктов в магазинах и на рынках:

1. Нарушена упаковка продукта и дата. 

Твердый сыр

2. Если это консервы, нужно обращать внимание на герметичность крышки, не вздулась ли она. 

3. Изменены вкус, цвет и запах продукта. 

Как не отравиться рыбой

4. Неоднородная консистенция, нарушена прозрачность, есть осадок. 

При первых симптомах отравления – повышенная температура, сильное слюноотделение, рвота и тошнота, боли в животе, признаки обезвоживания из-за потери жидкости, недомогание, потеря аппетита, нужно срочно обратиться за помощью к врачу!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, что съесть перед сном, если голод не дает уснуть. 

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