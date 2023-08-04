Продукты питания могут быть не только полезными, но могут еще и сильно навредить и могут быть причиной отравления. Особенно летом специалисты призывают очень аккуратно относиться к выбору рыбы, молочных продуктов и яиц.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 10 продуктов, которыми можно очень серьезно отравиться.

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Топ-10:

рыба и рыбные консервы и блюда из рыбы

молочные продукты – любой твердый сыр, сыр с плесенью, молоко, кефир, творог

яйца

хлеб, который неправильно хранили

мясные блюда

кондитерские изделия с кремом

мороженое

скоропортящиеся сосиски, буженина, готовая курица, шашлык

маринады

готовая еда, которую неправильно хранили без холодильника

На что обратить внимание при покупке продуктов в магазинах и на рынках:

1. Нарушена упаковка продукта и дата.

2. Если это консервы, нужно обращать внимание на герметичность крышки, не вздулась ли она.

3. Изменены вкус, цвет и запах продукта.

4. Неоднородная консистенция, нарушена прозрачность, есть осадок.

При первых симптомах отравления – повышенная температура, сильное слюноотделение, рвота и тошнота, боли в животе, признаки обезвоживания из-за потери жидкости, недомогание, потеря аппетита, нужно срочно обратиться за помощью к врачу!

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