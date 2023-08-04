Продукты, которыми летом проще всего отравиться: топ-10
Продукты питания могут быть не только полезными, но могут еще и сильно навредить и могут быть причиной отравления. Особенно летом специалисты призывают очень аккуратно относиться к выбору рыбы, молочных продуктов и яиц.
Редакция FoodOboz делится перечнем из 10 продуктов, которыми можно очень серьезно отравиться.
Топ-10:
- рыба и рыбные консервы и блюда из рыбы
- молочные продукты – любой твердый сыр, сыр с плесенью, молоко, кефир, творог
- яйца
- хлеб, который неправильно хранили
- мясные блюда
- кондитерские изделия с кремом
- мороженое
- скоропортящиеся сосиски, буженина, готовая курица, шашлык
- маринады
- готовая еда, которую неправильно хранили без холодильника
На что обратить внимание при покупке продуктов в магазинах и на рынках:
1. Нарушена упаковка продукта и дата.
2. Если это консервы, нужно обращать внимание на герметичность крышки, не вздулась ли она.
3. Изменены вкус, цвет и запах продукта.
4. Неоднородная консистенция, нарушена прозрачность, есть осадок.
При первых симптомах отравления – повышенная температура, сильное слюноотделение, рвота и тошнота, боли в животе, признаки обезвоживания из-за потери жидкости, недомогание, потеря аппетита, нужно срочно обратиться за помощью к врачу!
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