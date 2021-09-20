Продукты, с которыми не стоит сочетать вино
Что согреет в холодный осенний вечер лучше, чем бокал любимого вина? А в полной мере ощутить его вкус поможет правильно подобранная закуска, ведь не всякое блюдо подходит к определенным алкогольным напиткам. При этом следует помнить, что продукты не должны брать на себя лидерство. Они должны лишь грамотно оттенять качество изысканного напитка.
Редакция FoodOboz расскажет с какими продуктами лучше всего сочетать тот или иной вид вина.
Закуски к красному полусладкому вину
Красное полусладкое вино имеет нейтральный вкус, из-за чего получило наибольшую популярность. Главное его преимущество заключается в возможности в качестве закуски использовать самые разнообразные продукты или блюда.
С дичи подойдет: утка, курица и кролик.
Из рыбы лучше всего выбирать жирные сорта. Например, креветки.
Фрукты подавать в свежем виде и при этом они обязательно должны быть слаще вина.
Салат. Подойдут любые овощные закуски, а лучшими компонентами выступают артишок, цветная капуста, грибы.
Закуски к красному сухому вину
Главной особенностью сухих вин является терпкий кисловатый вкус, поэтому они считаются особенно "капризными". Идеальным вариантом закуски в этом случае выступают следующие продукты: сырокопченые колбасы, копченое сало, брынза, буженина и соленый сыр.
Блюда, насыщенные специями: пицца, паста, сашими и спагетти.
Фрукты: сладкие апельсины, груши, нектарины, манго, абрикосы и клубника.
Закуски к белому полусладкому вину
Традиционным вариантом закуски к этому виду крепленых напитков есть разные типы сыров. Также список можно дополнить легкими салатами и соусами на основе сливок. К тому же, белое полусладкое принято закусывать такими продуктами, как:
Рыба и морепродукты. Здесь выделяются красная, маринованная и запеченная тихоокеанская рыба, креветки, устрицы. Из горячего подойдут кальмары в томатном соусе.
Мясо – стоит обратить внимание на отварную или запеченную птицу.
Фрукты – лучше избегать душистых и слишком сладких сортов.
Овощи – аппетитно с белым полусладким сочетается запеченная или тушеная спаржа, цветная капуста, кабачки, артишоки.
Закуски к белому сухому вину
В этом виде вина отсутствует сахар, поэтому вкус его пряный и кисло-терпкий, что утоляет жажду и повышает аппетит. Чтобы не усугубить аромат напитка, необходимо избегать кислых и сладких блюд. Белое сухое хорошо сочетается с птицей, запеченной в тесте, холодной телятиной. Преимущества напитка подчеркивает фаршированная или запеченная в фольге рыба. Также рекомендуют подавать овощные салаты с соусом. В качестве закусок подойдут канапе и тарталетки с черной и красной икрой, грибным паштетом.
С какими продуктами нельзя сочетать вино?
Некоторые блюда искажают вкус напитка, вызывая чувство горечи. К таким относятся:
Орехи. Имеют вяжущее, поэтому уменьшают восприимчивость языка в различным вкусам.
Уксус. Полностью подавляет вкус и аромат винных напитков.
Табачный дым, сильная парфюмерия – заглушают аромат вина.
Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: