Продукты, с которыми не стоит сочетать вино

Что согреет в холодный осенний вечер лучше, чем бокал любимого вина? А в полной мере ощутить его вкус поможет правильно подобранная закуска, ведь не всякое блюдо подходит к определенным алкогольным напиткам. При этом следует помнить, что продукты не должны брать на себя лидерство. Они должны лишь грамотно оттенять качество изысканного напитка.

Редакция FoodOboz расскажет с какими продуктами лучше всего сочетать тот или иной вид вина.

Закуски к красному полусладкому вину

Красное полусладкое вино имеет нейтральный вкус, из-за чего получило наибольшую популярность. Главное его преимущество заключается в возможности в качестве закуски использовать самые разнообразные продукты или блюда.

С дичи подойдет: утка, курица и кролик.

Из рыбы лучше всего выбирать жирные сорта. Например, креветки.

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Фрукты подавать в свежем виде и при этом они обязательно должны быть слаще вина.

Салат. Подойдут любые овощные закуски, а лучшими компонентами выступают артишок, цветная капуста, грибы.

Закуски к красному сухому вину

Главной особенностью сухих вин является терпкий кисловатый вкус, поэтому они считаются особенно "капризными". Идеальным вариантом закуски в этом случае выступают следующие продукты: сырокопченые колбасы, копченое сало, брынза, буженина и соленый сыр.

Блюда, насыщенные специями: пицца, паста, сашими и спагетти.

Фрукты: сладкие апельсины, груши, нектарины, манго, абрикосы и клубника.

Закуски к белому полусладкому вину

Традиционным вариантом закуски к этому виду крепленых напитков есть разные типы сыров. Также список можно дополнить легкими салатами и соусами на основе сливок. К тому же, белое полусладкое принято закусывать такими продуктами, как:

Рыба и морепродукты. Здесь выделяются красная, маринованная и запеченная тихоокеанская рыба, креветки, устрицы. Из горячего подойдут кальмары в томатном соусе.

Мясо – стоит обратить внимание на отварную или запеченную птицу.

Фрукты – лучше избегать душистых и слишком сладких сортов.

Овощи – аппетитно с белым полусладким сочетается запеченная или тушеная спаржа, цветная капуста, кабачки, артишоки.

Закуски к белому сухому вину

В этом виде вина отсутствует сахар, поэтому вкус его пряный и кисло-терпкий, что утоляет жажду и повышает аппетит. Чтобы не усугубить аромат напитка, необходимо избегать кислых и сладких блюд. Белое сухое хорошо сочетается с птицей, запеченной в тесте, холодной телятиной. Преимущества напитка подчеркивает фаршированная или запеченная в фольге рыба. Также рекомендуют подавать овощные салаты с соусом. В качестве закусок подойдут канапе и тарталетки с черной и красной икрой, грибным паштетом.

С какими продуктами нельзя сочетать вино?

Некоторые блюда искажают вкус напитка, вызывая чувство горечи. К таким относятся:

Орехи. Имеют вяжущее, поэтому уменьшают восприимчивость языка в различным вкусам. Уксус. Полностью подавляет вкус и аромат винных напитков. Табачный дым, сильная парфюмерия – заглушают аромат вина.

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