Продукты, с которыми не желательно сочетать пиво

Пиво – это один из первых алкогольных напитков, которые научились готовить люди. Годами в каждой стране постепенно сформировалась собственная пивная культура со своими особенностями. Лагери, ламбики или ели – и это далеко не конец списка во всех сортах пива. Закуска к этому напитку – это тоже целое искусство. Ведь, удачно ее подобрать умеет далеко не каждый.

Редакция FoodOboz расскажет, какую закуску выбрать к пиву, а от каких сочетаний лучше воздержаться.

Лучшие закуски к пиву

Светлые сорта пива. Считается, что со светлыми сортами пива лучше всего сочетаются легкие закуски и зеленые салаты. В частности, запеченная рыба или овощи, салаты на основе зелени и томатов. Не забываем и о вечной классике сыров – к пиву подойдет моцарелла или брынза. К тому же, пшеничные сорта пива советуют попробовать со сладкими десертами или пирожными. Говорят, что таким образом можно получить сбалансированный вкус благодаря наличию цитрусовых ноток в пиве.

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Темные сорта пива. С такими лучше сочетать мясные блюда: запеченное, вяленое или мясо, приготовленное на барбекю. Но если вы еще тот любитель сыра, то и для вас есть варианты: фета или рокфор – выбор за вами.

Полутемные сорта. К такому сорту относят традиционный эль, который прекрасно подойдет с легкими сортами сыра мяса, которые будут немного смягчать горечь. А вот что касается янтарных элей, то их лучше сочетать с блюдами, приготовленными на барбекю или жареной свининой.

Продукты, с которыми не стоит сочетать пиво

Арахис. Стандартная и любимая закуска, как оказалось, может быть далеко не лучшим сочетанием. Считается, что арахис нейтрализует все вкусовые свойства пива и к тому же грозит обезвоживанием.

Пицца. Всему виной дрожжи, которые входят в состав обеих блюд. Говорят, что от одной только пиццы желудку становится не просто, а пиво в придачу вообще затрудняет его работу.

Сигареты. Считается, что такое сочетание грозит обезвоживанием и диареей.

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