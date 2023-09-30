Ягоды, овощи, каши, фрукты, зелень, молочные продукты, мясо, морепродукты и рыба – продукты, которые обязательно должны быть в рационе каждого человека для получения витаминов и необходимых минералов. Но, нужно знать, что есть сочетания продуктов, которые могут очень сильно навредить организму, например, рыба и молоко в один прием, а также молочные продукты с квашенными.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какие продукты категорически нельзя есть вместе, чтобы не навредить организму.

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Макароны и томатный соус

Макароны являются крахмалистым углеводом, а томатный соус – кислотный продукт, а так, как эти два продукта перевариваются в разном темпе, в желудке начинается процесс брожения, который может стать причиной проблем с ЖКТ.

Огурцы и помидоры

Эти два овоща хоть и очень полезны, но их нельзя, по мнению экспертов, есть вместе, так как огурцы – щелочные, а помидоры – кислотные. В сочетании эти два продукта приводят к образованию солей в организме.

Мясо и бобовые

Эти два продукты – белки, но не одинаковые, а растительные и животные. Их сочетание может сильно усложнять пищеварение.

Молочная каша и свежий сок

В соках много кислоты, которые отвечают за переваривание крахмалов в злаках. А вот кислота превращает молоко на творожную массу, а после в слизистое вязкое вещество, которое очень тяжело для пищеварения.

Молоко и бананы

Банан – это фруктоза в чистом виде, которая в сочетании с белком превращается в опасную для желудка смесь. Специалисты утверждают, что сочетание белка, фруктозы и крахмала категорически запрещено, чтобы не навредить организму.

Фрукты после овощей или каш

Во фруктах содержится сахар, и перевариваются они очень быстро, а вот каши и овощи долго. Если сразу после основного обеда из каш и овощей есть фрукты, то процесс переваривания сильно замедляется и это ведет к тяжести в желудке.

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