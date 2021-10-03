Профессор назвала идеальные продукты, которые необходимо добавить в соления

Чай или листья дуба и винограда – это те компоненты, которые помогут маринованным огурцам достичь нужной кислотности. В то же время такие популярные компоненты как лимон и уксус могут причинить вред здоровью человека.

Об этом рассказала профессор Канан Хесер, пишет турецкое издание Turkiye. По ее словам, для достижения желаемого эффекта будет достаточно 1 пакетика или 1-2 ложек чая, или несколько листьев. Также в готовке она порекомендовала использовать молочную сыворотку и каменную соль.

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"Основным ингредиентом, обеспечивающим ферментацию, является соль. Вы также можете использовать сыворотку, если хотите добиться пробиотических свойств. Она содержит молочнокислые бактерии", – пояснила доктор.

При этом она предостерегла от добавления в маринад уксуса и лимона, так как при регулярном употреблении таких огурцов их кислота может напрямую вызывать желудочные и кишечные расстройства и усиливать рефлюкс.

Хесер отметила, что в небольших количествах соленья с использованием каменной соли очень полезны для кишечной системы, однако чрезмерное их потребление не рекомендуется здоровым людям, так как может вызвать язву желудка или раны двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, у людей, имеющих проблемы с артериальным давлением, такое блюдо может увеличить риск сердечного приступа и усилить атеросклероз. Не стоит его употреблять и беременным – они и так имеют отеки и проблемы с высоким кровяным давлением, а употребление в пищу чрезмерно соленой пищи только усилит их.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец рассказал о том, что определенные варианты консервации могут принести вред здоровью. По его словам, овощные соленья способствуют повышению кровяного давления, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Эксперт напомнил, что существует много других способов заготовки овощей и фруктов на долгое время и, при этом, они сохраняют почти 100% полезных веществ.