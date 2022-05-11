Весна в разгаре, а это значит, что совсем скоро к нам придет настоящая жара. В такой период прохладное и свежее мохито – настоящее спасение. В его составе много цитруса, ароматной мяты и никакого алкоголя. Потому такой коктейль можно пить даже детям.

Идея приготовления прохладного мохито опубликована на странице Виктории Дидус (victoria_didus) в Instagram.

Ингридиенты:

лайм

лимон

апельсин

мята

лед

"sprite" или "7up", или любой другой похожий напиток

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Способ приготовления:

1. Лайм, лимон и апельсин нарезать на кусочки.

2. Добавить мяту.

3. Хорошо растереть ложкой ингредиенты.

4. Добавить лед и выбранный напиток.

5. Также можно заменить или добавить по желанию клубнику, киви, арбуз, или даже персик.

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