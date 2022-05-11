Прохладный безалкогольный мохито: как приготовить популярный коктейль дома
Весна в разгаре, а это значит, что совсем скоро к нам придет настоящая жара. В такой период прохладное и свежее мохито – настоящее спасение. В его составе много цитруса, ароматной мяты и никакого алкоголя. Потому такой коктейль можно пить даже детям.
Идея приготовления прохладного мохито опубликована на странице Виктории Дидус (victoria_didus) в Instagram.
Ингридиенты:
лайм
лимон
апельсин
мята
лед
"sprite" или "7up", или любой другой похожий напиток
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Способ приготовления:
1. Лайм, лимон и апельсин нарезать на кусочки.
2. Добавить мяту.
3. Хорошо растереть ложкой ингредиенты.
4. Добавить лед и выбранный напиток.
5. Также можно заменить или добавить по желанию клубнику, киви, арбуз, или даже персик.
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