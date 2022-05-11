Прохладный безалкогольный мохито: как приготовить популярный коктейль дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Прохладный безалкогольный мохито: как приготовить популярный коктейль дома

Весна в разгаре, а это значит, что совсем скоро к нам придет настоящая жара. В такой период прохладное и свежее мохито – настоящее спасение. В его составе много цитруса, ароматной мяты и никакого алкоголя. Потому такой коктейль можно пить даже детям.

Идея приготовления прохладного мохито опубликована на странице Виктории Дидус (victoria_didus) в Instagram.

Как приготовить мохито в домашних условиях

Ингридиенты:

  • лайм

  • лимон

  • апельсин

  • мята

  • лед

  • "sprite" или "7up", или любой другой похожий напиток

Нарезка лимона для мохито
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Способ приготовления:

1. Лайм, лимон и апельсин нарезать на кусочки.

Нарезка лайма для мохито

2. Добавить мяту.

Для того чтобы апельсин пустил сок, фрукт нужно немного подавить.

3. Хорошо растереть ложкой ингредиенты.

Мята для мохито

4. Добавить лед и выбранный напиток.

5. Также можно заменить или добавить по желанию клубнику, киви, арбуз, или даже персик.

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