Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

Сорбет – это замороженный десерт, который часто готовят из соков и сиропов. Но в летний период будет очень успешно использовать фрукты. Вкусно сочетаются клубника и бананы.

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Идея приготовления клубнично-бананового сорбета опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instgaram. В составе нет консервантов, поэтому это значительно лучше магазинного мороженого.

Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

Ингредиенты:

  • замороженная клубника – 1 кг
  • замороженный банан – 1 шт.
  • мед или сахар – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 1/2 шт.
  • йогурт – 1 ст.л.

Способ приготовления

Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

1. Выложить все ингредиенты в чашу блендера.

Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

2. Сбить до однородной смеси.

3. Переложить в креманку.

Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

4. Для более густой консистенции можно поставить в морозильную камеру, чтобы десерт застыл.

Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

5. Кушать десерт нужно просто ложкой, как мороженое.

Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить

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