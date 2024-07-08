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Прохладный клубнично-банановый сорбет вместо мороженого: как приготовить
Сорбет – это замороженный десерт, который часто готовят из соков и сиропов. Но в летний период будет очень успешно использовать фрукты. Вкусно сочетаются клубника и бананы.
Идея приготовления клубнично-бананового сорбета опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instgaram. В составе нет консервантов, поэтому это значительно лучше магазинного мороженого.
Ингредиенты:
- замороженная клубника – 1 кг
- замороженный банан – 1 шт.
- мед или сахар – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1/2 шт.
- йогурт – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Выложить все ингредиенты в чашу блендера.
2. Сбить до однородной смеси.
3. Переложить в креманку.
4. Для более густой консистенции можно поставить в морозильную камеру, чтобы десерт застыл.
5. Кушать десерт нужно просто ложкой, как мороженое.
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