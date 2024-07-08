Сорбет – это замороженный десерт, который часто готовят из соков и сиропов. Но в летний период будет очень успешно использовать фрукты. Вкусно сочетаются клубника и бананы.

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Идея приготовления клубнично-бананового сорбета опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instgaram. В составе нет консервантов, поэтому это значительно лучше магазинного мороженого.

Ингредиенты:

замороженная клубника – 1 кг

замороженный банан – 1 шт.

мед или сахар – 2 ст.л.

лимонный сок – 1/2 шт.

йогурт – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Выложить все ингредиенты в чашу блендера.

2. Сбить до однородной смеси.

3. Переложить в креманку.

4. Для более густой консистенции можно поставить в морозильную камеру, чтобы десерт застыл.

5. Кушать десерт нужно просто ложкой, как мороженое.

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