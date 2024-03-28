Вместо того, чтобы лепить много маленьких голубцов, можно приготовить сытную капустную улитку. В ней также внутри сочный мясной фарш, но технология заворачивания начинки занимает вдвое меньше времени. К тому же, выглядит очень эстетично.

Идея приготовления сытной капустной улитки с мясом на обед опубликована на странице участницы проекта "МастерШеф" Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Блюдо получается нежирным, потому что запекается в духовке.

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Ингредиенты:

филе индейки – 500 г

капуста (большая) – 1 шт

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

томаты пелаты – 1 банка

булгур – 150 г

соль/перец/паприка/сушеный тимьян

Способ приготовления:

1. Лук нарезать мелким кубиком, морковь и чеснок натереть.

2. Откладываем в отдельную миску небольшую часть моркови и лука, чеснок натертый тоже там оставляем. Остаток лука поджарить до золотистого цвета и добавить морковь, готовую зажарку, смешать с овощами.

3. Томаты пелатые взбить до однородности.

4. Из филе индейки сделать фарш.

5. Смешать фарш с овощами.

6. Добавить булгур, томаты пелати (2-3 ст.л.), паприку, соль, перец, нарезанную петрушку и хорошо все перемешать.

7. Из капусты вырезать кочерыжку и поставить ее вариться, когда листья начнут легко отходить от капусты – обобрать их и оставить немного остыть.

8. Каждый лист разрезать пополам, вырезать серединку, выложить начинку и свернуть в трубочку.

9. Форму для запекания смазать маслом, выложить капустную трубочку в виде улитки.

10. К томатам пелати добавить соль, воду и чабрец, перемешать, залить этим соусом улитку.

11. Сверху накрыть пергаментом (силиконовым), чтобы соус не испарялся, и поставить запекаться в духовку при температуре 200 градусов на 60 минут.

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