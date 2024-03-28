Проще, чем голубцы: сытная улитка из капусты и фарша в духовке для обеда
Вместо того, чтобы лепить много маленьких голубцов, можно приготовить сытную капустную улитку. В ней также внутри сочный мясной фарш, но технология заворачивания начинки занимает вдвое меньше времени. К тому же, выглядит очень эстетично.
Идея приготовления сытной капустной улитки с мясом на обед опубликована на странице участницы проекта "МастерШеф" Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Блюдо получается нежирным, потому что запекается в духовке.
Ингредиенты:
- филе индейки – 500 г
- капуста (большая) – 1 шт
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томаты пелаты – 1 банка
- булгур – 150 г
- соль/перец/паприка/сушеный тимьян
Способ приготовления:
1. Лук нарезать мелким кубиком, морковь и чеснок натереть.
2. Откладываем в отдельную миску небольшую часть моркови и лука, чеснок натертый тоже там оставляем. Остаток лука поджарить до золотистого цвета и добавить морковь, готовую зажарку, смешать с овощами.
3. Томаты пелатые взбить до однородности.
4. Из филе индейки сделать фарш.
5. Смешать фарш с овощами.
6. Добавить булгур, томаты пелати (2-3 ст.л.), паприку, соль, перец, нарезанную петрушку и хорошо все перемешать.
7. Из капусты вырезать кочерыжку и поставить ее вариться, когда листья начнут легко отходить от капусты – обобрать их и оставить немного остыть.
8. Каждый лист разрезать пополам, вырезать серединку, выложить начинку и свернуть в трубочку.
9. Форму для запекания смазать маслом, выложить капустную трубочку в виде улитки.
10. К томатам пелати добавить соль, воду и чабрец, перемешать, залить этим соусом улитку.
11. Сверху накрыть пергаментом (силиконовым), чтобы соус не испарялся, и поставить запекаться в духовку при температуре 200 градусов на 60 минут.
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