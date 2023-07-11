Ачма – один из видов грузинского хачапури, готовящийся из большого количества слоев теста, а еще его можно заменить лавашем. Для начинки по традиции используют сулугуни, его нарезают или натирают, и пересыпают им каждый слой теста, а также можно использовать творог и любой твердый сыр.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом ленивой ачмы с твердым сыром и творогом, которая готовится всего 40 минут в духовке.

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Ингредиенты:

лаваш – 100 г

яйца – 2 шт.

молоко – 100 мл

сыр кисломолочный – 100 г

сыр твердый – 80 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на кусочки.

2. В миске взбейте сыр, яйца, молоко, соль, туда же добавьте натертый твердый сыр, хорошо перемешайте, добавьте лаваш, еще раз перемешайте.

3. Переложите массу в форму для запекания, разровняйте и выпекайте 40 минут при 180С.

Готовое блюдо подавайте горячим!

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