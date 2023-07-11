Проще, чем хачапури: ленивая ачма из лаваша с 2 видами сыра

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
507
Проще, чем хачапури: ленивая ачма из лаваша с 2 видами сыра

Ачма – один из видов грузинского хачапури, готовящийся из большого количества слоев теста, а еще его можно заменить лавашем. Для начинки по традиции используют сулугуни, его нарезают или натирают, и пересыпают им каждый слой теста, а также можно использовать творог и любой твердый сыр.

Ачма из лаваша в духовке

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом ленивой ачмы с твердым сыром и творогом, которая готовится всего 40 минут в духовке.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • лаваш – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 100 мл
  • сыр кисломолочный – 100 г
  • сыр твердый – 80 г
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на кусочки.

Лаваш для приготовления блюда

2. В миске взбейте сыр, яйца, молоко, соль, туда же добавьте натертый твердый сыр, хорошо перемешайте, добавьте лаваш, еще раз перемешайте.

Начинка для блюда

3. Переложите массу в форму для запекания, разровняйте и выпекайте 40 минут при 180С.

Сколько выпекать блюдо

Готовое блюдо подавайте горячим! 

Готовая ачма

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