Паски можно готовить не только из теста и муки, но еще и из творога, так они будут более удачными и простыми в приготовлении. Для яркого вкуса добавьте цедру, ягоды, шоколад.

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной и простой в приготовлении творожной паски.

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Ингредиенты:

Творог 9% – 500 г

Желтки – 2 шт.

Сливочное масло – 100 г

Сметана – 100 г

Сахар – 80 г

Ванильный сахар – 20 г

Цедра 1/2-1/3 небольшого апельсина (лимона)

Курага – 150 г

Способ приготовления:

1. Творог измельчите блендером или перетрите через сито. Натрите цедру половины апельсина (лимона) только оранжевую (желтую) часть.

2. В творог добавьте желтки, масло, сметану, сахар, ванильный сахар, цедру. Снова все измельчите до однородного состояния блендером.

3. Массу прогрейте на водяной бане или в кастрюле на среднем огне, не давая ей закипеть. Масса будет становиться более жидкой, это вполне нормально. Дайте массе остыть немного и отправьте в нее мелко нарезанную курагу.

4. Форму выложите 2 слоями марли, выложите в нее творожную массу, форму поставьте в миску, куда будет стекать лишняя жидкость. Сверху установите небольшой гнет. Оставьте в холодильнике на 24 часа.

Паску переложите на блюдо для подачи и украсьте!

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