Проще, чем из теста: творожная заварная паска с курагой и цедрой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Паски можно готовить не только из теста и муки, но еще и из творога, так они будут более удачными и простыми в приготовлении. Для яркого вкуса добавьте цедру, ягоды, шоколад.

Как из творога приготовить паску

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной и простой в приготовлении творожной паски.

Творожная паска
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Ингредиенты:

  • Творог 9% – 500 г
  • Желтки – 2 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Сахар – 80 г
  • Ванильный сахар – 20 г
  • Цедра 1/2-1/3 небольшого апельсина (лимона)
  • Курага – 150 г

Способ приготовления:

1. Творог измельчите блендером или перетрите через сито. Натрите цедру половины апельсина (лимона) только оранжевую (желтую) часть.

Творожная основа

2. В творог добавьте желтки, масло, сметану, сахар, ванильный сахар, цедру. Снова все измельчите до однородного состояния блендером.

Приготовление основы для паски

3. Массу прогрейте на водяной бане или в кастрюле на среднем огне, не давая ей закипеть. Масса будет становиться более жидкой, это вполне нормально. Дайте массе остыть немного и отправьте в нее мелко нарезанную курагу.

Курага для паски

4. Форму выложите 2 слоями марли, выложите в нее творожную массу, форму поставьте в миску, куда будет стекать лишняя жидкость. Сверху установите небольшой гнет. Оставьте в холодильнике на 24 часа.

Приготовление блюда

Паску переложите на блюдо для подачи и украсьте!

Готовая паска

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