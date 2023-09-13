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Проще, чем котлеты: ленивые мясные бризоли для тех, кто не умеет готовить
Отличная альтернатива котлетам – мясные бризоли, основа которых – вафли и фарш. Все что нужно сделать – соединить две части вафли с фаршем и обжарить.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из вафель с мясным фаршем – бризоли.
Ингредиенты:
- вафли – 1 упаковка
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- яйца – 4 шт.
- соль, перец, зелень и другие специи по желанию
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с натертым луком, чесноком. Посолите, поперчите, добавьте зелень и другие специи.
2. На одну вафлю выложите фарш и накройте другой.
3. Яйца взбейте с солью. Обваляйте вафли с фаршем в муке, затем обмокните в яйцо и обжарьте на масле.
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