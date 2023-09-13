Отличная альтернатива котлетам – мясные бризоли, основа которых – вафли и фарш. Все что нужно сделать – соединить две части вафли с фаршем и обжарить.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из вафель с мясным фаршем – бризоли.

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Ингредиенты:

вафли – 1 упаковка

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

яйца – 4 шт.

соль, перец, зелень и другие специи по желанию

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с натертым луком, чесноком. Посолите, поперчите, добавьте зелень и другие специи.

2. На одну вафлю выложите фарш и накройте другой.

3. Яйца взбейте с солью. Обваляйте вафли с фаршем в муке, затем обмокните в яйцо и обжарьте на масле.

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