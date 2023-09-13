Проще, чем котлеты: ленивые мясные бризоли для тех, кто не умеет готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бризолей

Отличная альтернатива котлетам – мясные бризоли, основа которых – вафли и фарш. Все что нужно сделать – соединить две части вафли с фаршем и обжарить. 

Мясные бризоли

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из вафель с мясным фаршем – бризоли. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • вафли – 1 упаковка 
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • яйца – 4 шт.
  • соль, перец, зелень и другие специи по желанию

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с натертым луком, чесноком. Посолите, поперчите, добавьте зелень и другие специи.

Фарш для блюда

2. На одну вафлю выложите фарш и накройте другой.

Приготовление бризолей

3. Яйца взбейте с солью. Обваляйте вафли с фаршем в муке, затем обмокните в яйцо и обжарьте на масле. 

Готовое блюдо

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