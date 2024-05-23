Проще, чем котлеты: сиченики из куриного филе и грибов для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Из куриного филе можно готовить не только отбивные, но и котлеты, а также рубленные котлеты. Еще филе можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также намазок. 

Сочное куриное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных сичеников, с сыром и грибами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • куриное филе  – 1 шт. 
  • шампиньоны – 300 г
  • сыр твердый – 100 г
  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 2 ст. л. 
  • зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарежьте кубиком.

Филе для блюда

2. Добавьте яйцо, муку, жареные грибы, твердый тертый сыр, зелень, специи и перемешайте.

Основа для приготовления блюда

3. Выложите фарш ложкой на горячую сковороду, обжарьте с двух сторон.

Готовые сиченики

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