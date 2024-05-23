Из куриного филе можно готовить не только отбивные, но и котлеты, а также рубленные котлеты. Еще филе можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных сичеников, с сыром и грибами.

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Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

сыр твердый – 100 г

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте кубиком.

2. Добавьте яйцо, муку, жареные грибы, твердый тертый сыр, зелень, специи и перемешайте.

3. Выложите фарш ложкой на горячую сковороду, обжарьте с двух сторон.

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