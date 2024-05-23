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Проще, чем котлеты: сиченики из куриного филе и грибов для ужина
Из куриного филе можно готовить не только отбивные, но и котлеты, а также рубленные котлеты. Еще филе можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных сичеников, с сыром и грибами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- шампиньоны – 300 г
- сыр твердый – 100 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- зелень и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте кубиком.
2. Добавьте яйцо, муку, жареные грибы, твердый тертый сыр, зелень, специи и перемешайте.
3. Выложите фарш ложкой на горячую сковороду, обжарьте с двух сторон.
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