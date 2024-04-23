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Проще, чем котлеты: сочные рулетики из филе в беконе
Куриное филе – идеальный продукт, который может быть основой для многих вкусных и сытных блюд. Из него получится очень вкусный пирог, котлеты, отбивные и намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного филе с беконом и розмарином, горчицей.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- копченый бекон (10-12 полосок)
- 1 ст. л. растительного масла
- 30 г сливочного масла
- веточка розмарина
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте полосками толщиной примерно 1,5 см.
2. Добавьте горчицу, соевый соус, перемешайте и оставьте на 30 минут.
3. Каждый кусочек филе заверните в полоску бекона.
4. На сковороде разогрейте масло, добавьте масло и розмарин.
Выложите рулетики и обжарьте по несколько минут на небольшом огне со всех сторон.
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