Проще, чем котлеты: сочные рулетики из филе в беконе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Проще, чем котлеты: сочные рулетики из филе в беконе

Куриное филе – идеальный продукт, который может быть основой для многих вкусных и сытных блюд. Из него получится очень вкусный пирог, котлеты, отбивные и намазки. 

Куриное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного филе с беконом и розмарином, горчицей. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • копченый бекон (10-12 полосок)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 30 г сливочного масла
  • веточка розмарина

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарежьте полосками толщиной примерно 1,5 см.

Филе для блюда

2. Добавьте горчицу, соевый соус, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Филе с горчицей

3. Каждый кусочек филе заверните в полоску бекона.

Филе в беконе

4. На сковороде разогрейте масло, добавьте масло и розмарин.

Розмарин с чесноком

Выложите рулетики и обжарьте по несколько минут на небольшом огне со всех сторон.

Готовое блюдо

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