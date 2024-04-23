Куриное филе – идеальный продукт, который может быть основой для многих вкусных и сытных блюд. Из него получится очень вкусный пирог, котлеты, отбивные и намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного филе с беконом и розмарином, горчицей.

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Ингредиенты:

1 куриное филе

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. горчицы

копченый бекон (10-12 полосок)

1 ст. л. растительного масла

30 г сливочного масла

веточка розмарина

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте полосками толщиной примерно 1,5 см.

2. Добавьте горчицу, соевый соус, перемешайте и оставьте на 30 минут.

3. Каждый кусочек филе заверните в полоску бекона.

4. На сковороде разогрейте масло, добавьте масло и розмарин.

Выложите рулетики и обжарьте по несколько минут на небольшом огне со всех сторон.

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