Салаты летом лучше всего готовить более легкими, без мяса, майонеза. Их можно легко заменить например, запеченной рыбой, рыбными консервами, а майонез – йогуртом.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из соленых огурцов, тунца, молодого лука и вареных яиц.

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Ингредиенты:

консервированный тунец

горошек – 1 банка

соленые огурцы

фиолетовый лук

молодой лук

зеленый лучок

вареные яйца

Соус:

майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.

2. Все остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком и добавьте к тунцу.

3. Заправьте салат соусом, при желании добавьте соль, перемешайте.

Салат можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на несколько часов.

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