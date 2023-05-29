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Проще, чем "Мимоза": вкусный салат с рыбой, солеными огурцами и горошком для ужина
Салаты летом лучше всего готовить более легкими, без мяса, майонеза. Их можно легко заменить например, запеченной рыбой, рыбными консервами, а майонез – йогуртом.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из соленых огурцов, тунца, молодого лука и вареных яиц.
Ингредиенты:
- консервированный тунец
- горошек – 1 банка
- соленые огурцы
- фиолетовый лук
- молодой лук
- зеленый лучок
- вареные яйца
Соус:
- майонез или белый йогурт+майонез+горчица
Способ приготовления:
1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.
2. Все остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком и добавьте к тунцу.
3. Заправьте салат соусом, при желании добавьте соль, перемешайте.
Салат можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на несколько часов.
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