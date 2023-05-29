Проще, чем "Мимоза": вкусный салат с рыбой, солеными огурцами и горошком для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салаты летом лучше всего готовить более легкими, без мяса, майонеза. Их можно легко заменить например, запеченной рыбой, рыбными консервами, а майонез – йогуртом. 

Вкусный салат

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из соленых огурцов, тунца, молодого лука и вареных яиц. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • консервированный тунец
  • горошек – 1 банка 
  • соленые огурцы
  • фиолетовый лук
  • молодой лук 
  • зеленый лучок
  • вареные яйца

Соус: 

  • майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.

Тунец для блюда

2. Все остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком и добавьте к тунцу. 

Приготовление салата

3. Заправьте салат соусом, при желании добавьте соль, перемешайте. 

Соус для салата

Салат можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на несколько часов. 

Готовый салат

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