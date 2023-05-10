Салаты можно готовить из абсолютно разных продуктов, начиная со свежих овощей, заканчивая зеленью, мясом, морепродуктами, грибами, бобовыми. Для заправки лучше не использовать майонез, заменив его сметанной, йогуртом, маслом.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень простого в приготовлении салата из куриного филе, с виноградом, вареными яйцами.

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Ингредиенты:

куриная грудинка копченая – 200 г

сыр твердый – 200 г

виноград без косточек – 250-300 г

яйца вареные – 3 шт.

майонез – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, остудите и порежьте кубиком с грудинкой. Твердый сыр также порежьте средним кубиком.

2. Виноград пополам.

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, заправьте майонезом, перемешайте, поставьте в холодильник, после подавайте.

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