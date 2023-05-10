Проще, чем "Оливье": легкий салат для ужина и для праздничного стола за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салаты можно готовить из абсолютно разных продуктов, начиная со свежих овощей, заканчивая зеленью, мясом, морепродуктами, грибами, бобовыми. Для заправки лучше не использовать майонез, заменив его сметанной, йогуртом, маслом. 

Легкий салат

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень простого в приготовлении салата из куриного филе, с виноградом, вареными яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • куриная грудинка копченая – 200 г
  • сыр твердый – 200 г
  • виноград без косточек – 250-300 г
  • яйца вареные – 3 шт. 
  • майонез – 2-3 ст. л. 
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, остудите и порежьте кубиком с грудинкой. Твердый сыр также порежьте средним кубиком. 

Филе и сыр для салата

2. Виноград пополам. 

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, заправьте майонезом, перемешайте, поставьте в холодильник, после подавайте. 

Готовый салат

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