Проще, чем паста: орзо с мидиями и овощами для ужина
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, но не хотите тратить много времени, выбирайте для этого например макароны, рис, орзо, обязательно добавляя мясо, морепродукты, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного орзо с мидиями, овощами, сыром пармезан и сливками.
Ингредиенты:
- 100 г. пасти орзо
- 15 г. сливочного масла
- 1 лук
- 2 зубчика чеснока
- сладкий перчик ( у меня была половинка)
- 300-400 г. мидий
- соль, прованские травы
- 150 мл. сливок 15-20%
- петрушка
- пармезан
Способ приготовления:
1. В кипящую подсоленную воду отправляем пасту и отвариваем 15-20 минут.
2. На сковороде растопите сливочное масло и на среднем огне обжарьте сначала лук с чесноком, а затем добавьте сладкий перчик.
3. После всыпьте предварительно размороженные мидии, посолите, добавьте специи и хорошо перемешайте. Залейте сливками комнатной температуры, убавьте огонь до минимума и готовьте еще 6-7 минут!
4. В соус отправляем петрушку и пасту орзо, перемешиваем и добавляем натертый пармезан на мелкой терке.
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