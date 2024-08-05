Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, но не хотите тратить много времени, выбирайте для этого например макароны, рис, орзо, обязательно добавляя мясо, морепродукты, овощи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного орзо с мидиями, овощами, сыром пармезан и сливками.

Ингредиенты:

100 г. пасти орзо

15 г. сливочного масла

1 лук

2 зубчика чеснока

сладкий перчик ( у меня была половинка)

300-400 г. мидий

соль, прованские травы

150 мл. сливок 15-20%

петрушка

пармезан

Способ приготовления:

1. В кипящую подсоленную воду отправляем пасту и отвариваем 15-20 минут.

2. На сковороде растопите сливочное масло и на среднем огне обжарьте сначала лук с чесноком, а затем добавьте сладкий перчик.

3. После всыпьте предварительно размороженные мидии, посолите, добавьте специи и хорошо перемешайте. Залейте сливками комнатной температуры, убавьте огонь до минимума и готовьте еще 6-7 минут!

4. В соус отправляем петрушку и пасту орзо, перемешиваем и добавляем натертый пармезан на мелкой терке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: