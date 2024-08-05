Проще, чем паста: орзо с мидиями и овощами для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
270
Проще, чем паста: орзо с мидиями и овощами для ужина

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, но не хотите тратить много времени, выбирайте для этого например макароны, рис, орзо, обязательно добавляя мясо, морепродукты, овощи.

Видео дня
Орзо с овощами и мидиями

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного орзо с мидиями, овощами, сыром пармезан и сливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 100 г. пасти орзо
  • 15 г. сливочного масла
  • 1 лук
  • 2 зубчика чеснока
  • сладкий перчик ( у меня была половинка)
  • 300-400 г. мидий
  • соль, прованские травы
  • 150 мл. сливок 15-20%
  • петрушка
  • пармезан

Способ приготовления:

1. В кипящую подсоленную воду отправляем пасту и отвариваем 15-20 минут.

Овощи c мидиями

2. На сковороде растопите сливочное масло и на среднем огне обжарьте сначала лук с чесноком, а затем добавьте сладкий перчик.

Приготовление блюда

3. После всыпьте предварительно размороженные мидии, посолите, добавьте специи и хорошо перемешайте. Залейте сливками комнатной температуры, убавьте огонь до минимума и готовьте еще 6-7 минут!

Орзо с мидиями

4. В соус отправляем петрушку и пасту орзо, перемешиваем и добавляем натертый пармезан на мелкой терке.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты