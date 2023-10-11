Проще, чем пирожки и пиццы: хрустящие сырные шарики за 10 минут
Из твердого сыра можно приготовить не только салаты и закуски, но и вкусную выпечку, пиццы, булочки, пирожки, блины, а также сырные шарики, которые станут прекрасной альтернативой хлебу.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных, сырных шариков из твердого сыра, в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 350 г
- мука – 5 ст. л. (без горки)
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- масло – 250 мл
- соль – по вкусу
- панировочные сухари, кунжут
Способ приготовления:
1. Сыр натрите аа мелкую терку.
2. Далее от белков отделите желтки. Перелейте белки в сухую посуду и взбейте до пиков. Добавьте желтки, разрыхлитель, соль по вкусу и муку. Все перемешайте силиконовой лопаткой и добавьте творог и снова перемешайте.
3. Сформируйте шарики руками, я делаю это мокрыми руками, тогда получается красивее и проще. Затем обваляйте их в панировочных сухарях или кунжуте.
4. Масло влейте в сотейник и нагрейте, но не сильно. Иначе снаружи шарики будут гореть, а внутри будут сырыми. Они должны жариться примерно минуту.
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