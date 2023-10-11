Проще, чем пирожки и пиццы: хрустящие сырные шарики за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт сырных шариков

Из твердого сыра можно приготовить не только салаты и закуски, но и вкусную выпечку, пиццы, булочки, пирожки, блины, а также сырные шарики, которые станут прекрасной альтернативой хлебу. 

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных, сырных шариков из твердого сыра, в панировочных сухарях. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт. 
  • сыр твердый – 350 г
  • мука – 5 ст. л. (без горки)
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • масло – 250 мл
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  • соль – по вкусу
  • панировочные сухари, кунжут

Способ приготовления: 

1. Сыр натрите аа мелкую терку.

2. Далее от белков отделите желтки. Перелейте белки в сухую посуду и взбейте до пиков. Добавьте желтки, разрыхлитель, соль по вкусу и муку. Все перемешайте силиконовой лопаткой и добавьте творог и снова перемешайте. 

Основа для блюда

3. Сформируйте шарики руками, я делаю это мокрыми руками, тогда получается красивее и проще. Затем обваляйте их в панировочных сухарях или кунжуте.

Как быстро приготовить вкусные сырные шарики

4. Масло влейте в сотейник и нагрейте, но не сильно. Иначе снаружи шарики будут гореть, а внутри будут сырыми. Они должны жариться примерно минуту. 

Готовые сырные шарики

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