Беляши можно готовить на сковороде и в духовке. Очень важно – сделать удачное тесто и выбрать правильно мясо для начинки, чтобы они были сочными.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусных беляшей с мясным фаршем.

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Ингредиенты:

Вода теплая – 300 мл

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1/2 ч. л.

Мука пшеничная – 500 г

Дрожжи свежие – 20 г

Начинка:

Говядина – 250 г

Свинина – 250 г

Лук – 500 г

Пучок петрушки

Чили хлопья сушеные

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

1. Для теста: соедините все ингредиенты и замесите тесто, оставьте в теплом месте на 30-40 минут. После еще раз его вымешайте и разделите на 6 равных частей и дайте еще постоять 10 минут.

2. Круглые куски теста слегка прижмите к плоской форме, на каждый выложите начинку и защепите края, дайте подойти еще 10 минут.

3. И только после аккуратно мочками пальцев растягивайте большой беляш, стараясь не порвать тесто. Если будет местами рваться, снова защипываем. Пока разогревается масло, беляши накройте пищевой пленкой, они становятся еще воздушнее.

4. Масло должно быть очень горячим, 180С-200С, жарьте беляши с двух сторон до румяного цвета.

5. Выложите на бумажное полотенце, что убрать излишки масла.

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