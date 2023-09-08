Слойки лучше всего готовить из готового слоеного теста, а для начинки можно использовать яблоки, творог, груши, ягоды, орехи, заварной крем, а также любой фарш, ветчину, сыр, грибы, овощи, шпинат, рыбу.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек с твердым сыром и ветчиной, основа для которых – слоеное тесто.

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Ингредиенты:

слоеное тесто

ветчина

сыр

яйцо

кунжут

Способ приготовления:

1. Размороженное тесто немного раскатайте скалкой. Нарежьте на средние прямоугольники, так, чтобы сомкнуть потом его с разных сторон. Из одной половины куска сделайте надрезы, а с противоположной стороны от надрезов выложите нарезанную кубиками ветчину и тертый сыр.

2. Вилкой прищипываем все края.

3. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Слойки запекайте на пергаментной бумаге при температуре 200 градусов около 30 минут.

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