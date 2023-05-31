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Проще, чем пицца: конвертики из лаваша с сыром и зеленью за 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пиццы, пирогов, а также из него можно готовить торты, булочки.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- кисломолочный творог – 180 г
- моцарелла – 150 г
- укроп и зеленый лук
- соль, перец, чеснок
Способ приготовления:
1. Смешайте кисломолочный творог и натертую моцареллу, добавьте рубленую зелень, посолите и поперчите по вкусу, добавьте тертый чеснок.
2. Лаваш нарежьте широкими полосками, выложите начинку и сформируйте конвертики. Подсушивте на гриле или сковороде с двух сторон.
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