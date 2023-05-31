Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пиццы, пирогов, а также из него можно готовить торты, булочки.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью, которые готовятся очень быстро.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

кисломолочный творог – 180 г

моцарелла – 150 г

укроп и зеленый лук

соль, перец, чеснок

Способ приготовления:

1. Смешайте кисломолочный творог и натертую моцареллу, добавьте рубленую зелень, посолите и поперчите по вкусу, добавьте тертый чеснок.

2. Лаваш нарежьте широкими полосками, выложите начинку и сформируйте конвертики. Подсушивте на гриле или сковороде с двух сторон.

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