Проще, чем пицца: конвертики из лаваша с сыром и зеленью за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пиццы, пирогов, а также из него можно готовить торты, булочки.

Вкусная домашняя пицца на лаваше

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью, которые готовятся очень быстро.

Рецепт конвертиков из лаваша
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Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • кисломолочный творог – 180 г
  • моцарелла – 150 г
  • укроп и зеленый лук
  • соль, перец, чеснок

Способ приготовления:

1. Смешайте кисломолочный творог и натертую моцареллу, добавьте рубленую зелень, посолите и поперчите по вкусу, добавьте тертый чеснок.

Начинка для лаваша

2. Лаваш нарежьте широкими полосками, выложите начинку и сформируйте конвертики. Подсушивте на гриле или сковороде с двух сторон.

Готовые конвертики

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