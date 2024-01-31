Домашние пироги – лучшее угощение к чаю и кофе. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, начиная от творога, ягод, заканчивая капустой, морепродуктами.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного сливового пирога, который будет очень мягким и пышным.

Ингредиенты:

120 г. сливочного масла

120 г. сахара

щепотка соли

2 яйца

120 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

сливы

корица+сахар (для посыпки)

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Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и соль, хорошо перемешайте и добавьте яйца. Перемешайте до однородности.

2. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто.

3. Перелейте тесто в форму для запекания и выложите половинки слив, немного вжимаем в тесто.

4. Посыпьте сахаром с корицей и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

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