Проще, чем "Шарлотка": элементарный сливовый пирог к чаю
Домашние пироги – лучшее угощение к чаю и кофе. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, начиная от творога, ягод, заканчивая капустой, морепродуктами.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного сливового пирога, который будет очень мягким и пышным.
Ингредиенты:
- 120 г. сливочного масла
- 120 г. сахара
- щепотка соли
- 2 яйца
- 120 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- сливы
- корица+сахар (для посыпки)
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и соль, хорошо перемешайте и добавьте яйца. Перемешайте до однородности.
2. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто.
3. Перелейте тесто в форму для запекания и выложите половинки слив, немного вжимаем в тесто.
4. Посыпьте сахаром с корицей и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.
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