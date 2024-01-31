Проще, чем "Шарлотка": элементарный сливовый пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Проще, чем 'Шарлотка': элементарный сливовый пирог к чаю

Домашние пироги – лучшее угощение к чаю и кофе. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, начиная от творога, ягод, заканчивая капустой, морепродуктами. 

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного сливового пирога, который будет очень мягким и пышным. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 120 г. сливочного масла
  • 120 г. сахара
  • щепотка соли
  • 2 яйца
  • 120 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • сливы
  • корица+сахар (для посыпки)
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Способ приготовления: 

1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и соль, хорошо перемешайте и добавьте яйца. Перемешайте до однородности.

Основа для теста

2. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто.

Приготовление пирога

3. Перелейте тесто в форму для запекания и выложите половинки слив, немного вжимаем в тесто.

Сливы для пирога

4. Посыпьте сахаром с корицей и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

Готовый пирог

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