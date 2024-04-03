Проще чем "Шуба": салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
531
Проще чем 'Шуба': салат из свеклы на каждый день

Свекла – не только вкусный, но еще и очень полезный овощ, который отлично сочетается со всеми овощами, солеными огурцами, грибами, кукурузой, сельдью, сырами. 

Вкусный свекольный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного свекольного салата с вареными яйцами и соленым огурцом. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Свекла вареная 1-2 шт. 
  • Яйца вареные – 3 шт. 
  • Консервированные огурцы – 3 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Соль – щепотка
  • Майонез или масло для заправки

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу натрите на терке.

Свекла и яйца для салата

2. Огурцы и яйца порежьте.

Приготовление салата

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез или масло, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты