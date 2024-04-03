Свекла – не только вкусный, но еще и очень полезный овощ, который отлично сочетается со всеми овощами, солеными огурцами, грибами, кукурузой, сельдью, сырами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного свекольного салата с вареными яйцами и соленым огурцом.

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Ингредиенты:

Свекла вареная 1-2 шт.

Яйца вареные – 3 шт.

Консервированные огурцы – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – щепотка

Майонез или масло для заправки

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу натрите на терке.

2. Огурцы и яйца порежьте.

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез или масло, перемешайте и можно есть.

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