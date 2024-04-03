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Проще чем "Шуба": салат из свеклы на каждый день
Свекла – не только вкусный, но еще и очень полезный овощ, который отлично сочетается со всеми овощами, солеными огурцами, грибами, кукурузой, сельдью, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного свекольного салата с вареными яйцами и соленым огурцом.
Ингредиенты:
- Свекла вареная 1-2 шт.
- Яйца вареные – 3 шт.
- Консервированные огурцы – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Майонез или масло для заправки
Способ приготовления:
1. Вареную свеклу натрите на терке.
2. Огурцы и яйца порежьте.
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез или масло, перемешайте и можно есть.
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