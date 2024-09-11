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Проще, чем сырники и оладьи: пышные сырные панкейки без капли масла
Панкейки – идеальная альтернатива блинам, пирогам и оладьям. К тому же готовятся они очень быстро, достаточно всего лишь приготовить правильно тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и удачных панкейков из творожного теста.
Ингредиенты:
- 100 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- ванилин
- 1-3 ст.л. сахара (ориентируйтесь на свой вкус)
- 50 мл. молока
- 80-100 г. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты, замесите однородное, но не очень густое тесто (консистенция должна быть как густая сметана).
2. Выложите на сухую сковороду ложкой тесто и жарьте панкейки до образования золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте панкейки со сгущенкой/медом/джемом и любимыми ягодками!
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