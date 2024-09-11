Проще, чем сырники и оладьи: пышные сырные панкейки без капли масла

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Проще, чем сырники и оладьи: пышные сырные панкейки без капли масла

Панкейки – идеальная альтернатива блинам, пирогам и оладьям. К тому же готовятся они очень быстро, достаточно всего лишь приготовить правильно тесто.

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Вкусные панкейки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и удачных панкейков из творожного теста.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 100 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • ванилин
  • 1-3 ст.л. сахара (ориентируйтесь на свой вкус)
  • 50 мл. молока
  • 80-100 г. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты, замесите однородное, но не очень густое тесто (консистенция должна быть как густая сметана).

Творожное тесто

2. Выложите на сухую сковороду ложкой тесто и жарьте панкейки до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Как правильно жарить панкейки

Подавайте панкейки со сгущенкой/медом/джемом и любимыми ягодками!

Готовые панкейки

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