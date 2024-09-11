Панкейки – идеальная альтернатива блинам, пирогам и оладьям. К тому же готовятся они очень быстро, достаточно всего лишь приготовить правильно тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных и удачных панкейков из творожного теста.

Ингредиенты:

100 г кисломолочного сыра

1 яйцо

ванилин

1-3 ст.л. сахара (ориентируйтесь на свой вкус)

50 мл. молока

80-100 г. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты, замесите однородное, но не очень густое тесто (консистенция должна быть как густая сметана).

2. Выложите на сухую сковороду ложкой тесто и жарьте панкейки до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте панкейки со сгущенкой/медом/джемом и любимыми ягодками!

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