Проще, чем сырники: творожная запеканка с ягодами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
102
Готовая запеканка

Творожные запеканки могут быть прекрасной альтернативой сырникам, а также они могут быть полноценным десертом. Для того, чтоб оттенить вкус, добавьте ягоды, цитрусовые. 

Домашняя запеканка

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной сырной запеканки из рикотты, с кукурузным крахмалом и цедрой лайма. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • рикотта – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • малина – 200 г
  • сахар – 80 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • кокосовая стружка – 40 г
  • сметана – 150 г
  • кукурузный крахмал – 40-50 г
  • цедра 1 лайма

Способ приготовления:

1. Смешайте рикотту, яйца, сметану, кокосовую стружку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Добавьте цедру лайма и перемешайте все до однородности.

Основа для теста

2. Добавьте ягоды малины и перемешайте ее, чтобы она равномерно распределилась. 

Ягоды для начинки

3. Готовую смесь перелейте в форму застеленную пергаментом (если форма силиконовая, ни смазывать ни застилать не нужно).

Сколько выпекать

4. Запекайте 40-50 минут при 180 С 40-50 минут. 

Готовая запеканка

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