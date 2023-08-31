Творожные запеканки могут быть прекрасной альтернативой сырникам, а также они могут быть полноценным десертом. Для того, чтоб оттенить вкус, добавьте ягоды, цитрусовые.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной сырной запеканки из рикотты, с кукурузным крахмалом и цедрой лайма.

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Ингредиенты:

рикотта – 500 г

яйца – 2 шт.

малина – 200 г

сахар – 80 г

ванильный сахар – 10 г

кокосовая стружка – 40 г

сметана – 150 г

кукурузный крахмал – 40-50 г

цедра 1 лайма

Способ приготовления:

1. Смешайте рикотту, яйца, сметану, кокосовую стружку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Добавьте цедру лайма и перемешайте все до однородности.

2. Добавьте ягоды малины и перемешайте ее, чтобы она равномерно распределилась.

3. Готовую смесь перелейте в форму застеленную пергаментом (если форма силиконовая, ни смазывать ни застилать не нужно).

4. Запекайте 40-50 минут при 180 С 40-50 минут.

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