Проще, чем сырники: творожная запеканка с ягодами
Творожные запеканки могут быть прекрасной альтернативой сырникам, а также они могут быть полноценным десертом. Для того, чтоб оттенить вкус, добавьте ягоды, цитрусовые.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной сырной запеканки из рикотты, с кукурузным крахмалом и цедрой лайма.
Ингредиенты:
- рикотта – 500 г
- яйца – 2 шт.
- малина – 200 г
- сахар – 80 г
- ванильный сахар – 10 г
- кокосовая стружка – 40 г
- сметана – 150 г
- кукурузный крахмал – 40-50 г
- цедра 1 лайма
Способ приготовления:
1. Смешайте рикотту, яйца, сметану, кокосовую стружку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Добавьте цедру лайма и перемешайте все до однородности.
2. Добавьте ягоды малины и перемешайте ее, чтобы она равномерно распределилась.
3. Готовую смесь перелейте в форму застеленную пергаментом (если форма силиконовая, ни смазывать ни застилать не нужно).
4. Запекайте 40-50 минут при 180 С 40-50 минут.
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