Проще, чем тертый: яблочный пирог к чаю из песочного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Яблочный пирог

Самый простой десерт к чаю – домашний пирог с любой начинкой. Для того, чтобы десерт был удачным, нужно придерживаться привальных пропорций при приготовлении. Именно от теста зависит вкус и структура будущего десерта. 

Вкусный пирог к чаю

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога на самом простом тесте. 

Рецепт яблочного пирога
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Ингредиенты:

Начинка:

  • яблоки – 5 шт. 
  • сахар – 80 г
  • сливчоное масло – 20 г
  • корица – по желанию 

Тесто:

  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 80 г
  • мука – 280 г
  • сливочное масло – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и нарежьте кубиками. На сковороде растопите сахар, добавьте сливочное масло и перемешайте. Добавьте нарезанные яблоки, по желанию корицу и тушите 5-7 минут.

Карамелизированные яблоки

2. Тесто: яйцо смешайте с сахаром, добавьте размягченное сливочное масло, хорошо перемешайте и просейте муку и разрыхлитель. Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками перетрите в крошку.

Тесто для пирога

3. Большую часть теста выложите в противень застеленный пергаментом. И хорошо утрамбуйте, формируя бортики. Выложите начинку и посыпьте остатками теста.

Приготовление пирога

4. Выпекайте примерно 30 минут при температуре 180 С, хорошо охладите и можно подавать вкусный пирог

Готовый пирог

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