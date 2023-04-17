Самый простой десерт к чаю – домашний пирог с любой начинкой. Для того, чтобы десерт был удачным, нужно придерживаться привальных пропорций при приготовлении. Именно от теста зависит вкус и структура будущего десерта.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога на самом простом тесте.

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Ингредиенты:

Начинка:

яблоки – 5 шт.

сахар – 80 г

сливчоное масло – 20 г

корица – по желанию

Тесто:

яйца – 1 шт.

сахар – 80 г

мука – 280 г

сливочное масло – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и нарежьте кубиками. На сковороде растопите сахар, добавьте сливочное масло и перемешайте. Добавьте нарезанные яблоки, по желанию корицу и тушите 5-7 минут.

2. Тесто: яйцо смешайте с сахаром, добавьте размягченное сливочное масло, хорошо перемешайте и просейте муку и разрыхлитель. Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками перетрите в крошку.

3. Большую часть теста выложите в противень застеленный пергаментом. И хорошо утрамбуйте, формируя бортики. Выложите начинку и посыпьте остатками теста.

4. Выпекайте примерно 30 минут при температуре 180 С, хорошо охладите и можно подавать вкусный пирог.