Проще, чем тертый: яблочный пирог к чаю из песочного теста
Самый простой десерт к чаю – домашний пирог с любой начинкой. Для того, чтобы десерт был удачным, нужно придерживаться привальных пропорций при приготовлении. Именно от теста зависит вкус и структура будущего десерта.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога на самом простом тесте.
Ингредиенты:
Начинка:
- яблоки – 5 шт.
- сахар – 80 г
- сливчоное масло – 20 г
- корица – по желанию
Тесто:
- яйца – 1 шт.
- сахар – 80 г
- мука – 280 г
- сливочное масло – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и нарежьте кубиками. На сковороде растопите сахар, добавьте сливочное масло и перемешайте. Добавьте нарезанные яблоки, по желанию корицу и тушите 5-7 минут.
2. Тесто: яйцо смешайте с сахаром, добавьте размягченное сливочное масло, хорошо перемешайте и просейте муку и разрыхлитель. Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками перетрите в крошку.
3. Большую часть теста выложите в противень застеленный пергаментом. И хорошо утрамбуйте, формируя бортики. Выложите начинку и посыпьте остатками теста.
4. Выпекайте примерно 30 минут при температуре 180 С, хорошо охладите и можно подавать вкусный пирог.