Проще, чем торт: пирожные "Наполеон" с заварным кремом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Проще, чем торт: пирожные 'Наполеон' с заварным кремом

Если вы любите торт "Наполеон", его можно готовить в домашних условиях из готового слоеного теста, а также из лаваша. Крем для этого десерта наилучше подойдет именно заварной. 

Домашний ''Наполеон''

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных пирожных "Наполеон" с заварным кремом. 

Рецепт пирожных
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Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста
  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 1/4 ч л соли
  • 120 г сахара
  • 40 кукурузного крахмала
  • 50 г сливочного масла
  • ванилин на кончике ножа
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте и разрежьте на 8-10 одинаковых квадратов. Выложите на противень и выпекайте примерно 15 минут при температуре 180 С. 

Тесто для приготовления пирожных

2. Пока основа будет теплой разберите каждый кусочек из них на 3 слоя и дайте остыть.

Готовая основа для десерта

3. Для крема: подогрейте молоко почти до кипения. В отдельной миске взбейте 2 яйца, добавьте соль и сахар. Взбивайте все до однородности и сразу добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Тоненькой струйкой влейте примерно треть молока в яичную массу, постоянно помешивая, чтобы яйцо не свернулось. А потом эту массу перелейте обратно в молоко тоже тоненькой струйкой и постоянно помешивая, доведите до загустения и снимите с огня и в горячий крем добавьте масло и немного ванилина. Накройте крем пленкой в контакт, дайте хорошо остыть.

Заварной крем

4. Соберите пирожные: на 1-й и 2-й слой наносим заварной крем, накрываем верхним слоем. Готовые пирожные присыпьте сахарной пудрой.

Готовые пирожные

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