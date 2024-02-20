Если вы любите торт "Наполеон", его можно готовить в домашних условиях из готового слоеного теста, а также из лаваша. Крем для этого десерта наилучше подойдет именно заварной.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных пирожных "Наполеон" с заварным кремом.

Видео дня

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

500 мл молока

2 яйца

1/4 ч л соли

120 г сахара

40 кукурузного крахмала

50 г сливочного масла

ванилин на кончике ножа

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте и разрежьте на 8-10 одинаковых квадратов. Выложите на противень и выпекайте примерно 15 минут при температуре 180 С.

2. Пока основа будет теплой разберите каждый кусочек из них на 3 слоя и дайте остыть.

3. Для крема: подогрейте молоко почти до кипения. В отдельной миске взбейте 2 яйца, добавьте соль и сахар. Взбивайте все до однородности и сразу добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Тоненькой струйкой влейте примерно треть молока в яичную массу, постоянно помешивая, чтобы яйцо не свернулось. А потом эту массу перелейте обратно в молоко тоже тоненькой струйкой и постоянно помешивая, доведите до загустения и снимите с огня и в горячий крем добавьте масло и немного ванилина. Накройте крем пленкой в контакт, дайте хорошо остыть.

4. Соберите пирожные: на 1-й и 2-й слой наносим заварной крем, накрываем верхним слоем. Готовые пирожные присыпьте сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: