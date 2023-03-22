Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для этого простые продукты и обязательно овощи, зелень. Для того, чтобы овощи не теряли полезные свойства, заправляйте салаты не майонезом, а маслом.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из куриного филе, листьев салата и с сыром.

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Ингредиенты:

микс салата – 200 г

куриное филе – 1 шт.

помидоры – 200-250 г

сыр – 70 г

консервированная кукуруза – 100 г

Заправка:

сметана или майонез – 2 ст. л.

горчица – 0,5 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите в подсоленной воде и нарежьте кубиками.

2. Помидоры коктейльные или черри нарежьте половинками или четвертинками.

3. Сыр натрите на крупной терке.

4. Листья салата порвите.

5. Соберите салат: в миске смешайте листья салата, куриное филе, помидоры, кукурузу и сыр. Заправьте майонезом или сметаной с горчицей, перемешайте – и можно есть.

Готовый салат можно посыпать орехами или семечками.

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