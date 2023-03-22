Проще, чем "Цезарь": из чего приготовить легкий и вкусный салат за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для этого простые продукты и обязательно овощи, зелень. Для того, чтобы овощи не теряли полезные свойства, заправляйте салаты не майонезом, а маслом.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из куриного филе, листьев салата и с сыром.
Ингредиенты:
- микс салата – 200 г
- куриное филе – 1 шт.
- помидоры – 200-250 г
- сыр – 70 г
- консервированная кукуруза – 100 г
Заправка:
- сметана или майонез – 2 ст. л.
- горчица – 0,5 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите в подсоленной воде и нарежьте кубиками.
2. Помидоры коктейльные или черри нарежьте половинками или четвертинками.
3. Сыр натрите на крупной терке.
4. Листья салата порвите.
5. Соберите салат: в миске смешайте листья салата, куриное филе, помидоры, кукурузу и сыр. Заправьте майонезом или сметаной с горчицей, перемешайте – и можно есть.
Готовый салат можно посыпать орехами или семечками.
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