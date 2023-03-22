Проще, чем "Цезарь": из чего приготовить легкий и вкусный салат за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для этого простые продукты и обязательно овощи, зелень. Для того, чтобы овощи не теряли полезные свойства, заправляйте салаты не майонезом, а маслом.

Легкий и сытный салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из куриного филе, листьев салата и с сыром.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • микс салата – 200 г
  • куриное филе – 1 шт.
  • помидоры – 200-250 г
  • сыр – 70 г
  • консервированная кукуруза – 100 г

Заправка:

  • сметана или майонез – 2 ст. л.
  • горчица – 0,5 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите в подсоленной воде и нарежьте кубиками.

Куриное филе

2. Помидоры коктейльные или черри нарежьте половинками или четвертинками.

Помидоры для салата

3. Сыр натрите на крупной терке.

Тертый сыр

4. Листья салата порвите.

Листья салата

5. Соберите салат: в миске смешайте листья салата, куриное филе, помидоры, кукурузу и сыр. Заправьте майонезом или сметаной с горчицей, перемешайте – и можно есть.

Тертый сыр

Готовый салат можно посыпать орехами или семечками.

Готовый салат

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