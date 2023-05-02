Проще, чем "Винегрет": полезный салат из свеклы для легкого ужина
Лучший овощ для приготовления вкусных, полезных и легких салатов, закусок, первых блюд – свекла. Еще ее можно есть в сыром виде, делая витаминные салаты. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, и даже фруктами.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с нутом и солеными огурцами для легкого ужина.
Ингредиенты:
- свекла отварная/печеная – 3-4 шт.
- нут отварной или консервированный – 250г (100г сырого)
- соленые огурцы – 100 г
- лук красный – 1/2 шт.
- укроп – пучок
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките, почистите нарежьте большим кубиком.
2. Огурцы порежьте кольцами.
3. Красный лук нарежьте тонко полукольцами.
4. Укроп мелко нашинкуйте.
5. Соберите салат: из нута слейте воду, добавьте овощи, лук, добавьте специи и соль, заправьте маслом, перемешайте и можно подавать. Лучше поставить салат в холодильник на 1-2 часа, так он будет еще вкуснее.
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