Проще, чем "Винегрет": полезный салат из свеклы для легкого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт салата

Лучший овощ для приготовления вкусных, полезных и легких салатов, закусок, первых блюд – свекла. Еще ее можно есть в сыром виде, делая витаминные салаты. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, и даже фруктами. 

Свекольный салат без майонеза

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с нутом и солеными огурцами для легкого ужина. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла отварная/печеная – 3-4 шт. 
  • нут отварной или консервированный – 250г (100г сырого)
  • соленые огурцы – 100 г
  • лук красный – 1/2 шт. 
  • укроп – пучок 
  • оливковое масло – 2-3 ст. л. 
  • соль – 1/2 ч. л.
  • молотый перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, почистите нарежьте большим кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Огурцы порежьте кольцами.

Соленые огурцы

3. Красный лук нарежьте тонко полукольцами.

Красный лук

4. Укроп мелко нашинкуйте.

Свежий укроп

5. Соберите салат: из нута слейте воду, добавьте овощи, лук, добавьте специи и соль, заправьте маслом, перемешайте и можно подавать. Лучше поставить салат в холодильник на 1-2 часа, так он будет еще вкуснее. 

Готовый салат

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