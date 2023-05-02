Лучший овощ для приготовления вкусных, полезных и легких салатов, закусок, первых блюд – свекла. Еще ее можно есть в сыром виде, делая витаминные салаты. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, и даже фруктами.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с нутом и солеными огурцами для легкого ужина.

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Ингредиенты:

свекла отварная/печеная – 3-4 шт.

нут отварной или консервированный – 250г (100г сырого)

соленые огурцы – 100 г

лук красный – 1/2 шт.

укроп – пучок

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, почистите нарежьте большим кубиком.

2. Огурцы порежьте кольцами.

3. Красный лук нарежьте тонко полукольцами.

4. Укроп мелко нашинкуйте.

5. Соберите салат: из нута слейте воду, добавьте овощи, лук, добавьте специи и соль, заправьте маслом, перемешайте и можно подавать. Лучше поставить салат в холодильник на 1-2 часа, так он будет еще вкуснее.

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