Проще, чем запеканка: нежный сырник без муки с шоколадом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Проще, чем запеканка: нежный сырник без муки с шоколадом

Из творога можно готовить очень много вкусных, даже диетических блюд и десертов. Еще из него можно сделать чизкейк, сырники, запеканки, сырные шарики.

Домашний сырник

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного сырника с сухофруктами, который готовится без муки. 

Рецепт сырника
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Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог – 700 г
  • Сахар – 3 ст. л. (сахарная пудра 6 ст.л)
  • Ванильный сахар – 1 пачка
  • Сметана 20% – 3 ст. л. 
  • Кукурузный крахмал – 3 ст. л. 
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйца – 3 шт. 
  • Сухофрукты – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Творог перебейте с сахаром, сметаной, яйцами. 

Творожная основа

2. Добавьте крахмал и растопленное сливочное масло, сухофрукты и перемешайте.

Сухофрукты для блюда

3. Выложите основу в форму, разровняйте и выпекайте до готовности – около 25-30 минут при 180 С.

Сколько выпекать сырник

Готовый сырник полейте шоколадом и можно есть. 

Готовое блюдо

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