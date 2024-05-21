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Проще, чем запеканка: нежный сырник без муки с шоколадом
Из творога можно готовить очень много вкусных, даже диетических блюд и десертов. Еще из него можно сделать чизкейк, сырники, запеканки, сырные шарики.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного сырника с сухофруктами, который готовится без муки.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 700 г
- Сахар – 3 ст. л. (сахарная пудра 6 ст.л)
- Ванильный сахар – 1 пачка
- Сметана 20% – 3 ст. л.
- Кукурузный крахмал – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Сухофрукты – по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог перебейте с сахаром, сметаной, яйцами.
2. Добавьте крахмал и растопленное сливочное масло, сухофрукты и перемешайте.
3. Выложите основу в форму, разровняйте и выпекайте до готовности – около 25-30 минут при 180 С.
Готовый сырник полейте шоколадом и можно есть.
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