Из творога можно готовить очень много вкусных, даже диетических блюд и десертов. Еще из него можно сделать чизкейк, сырники, запеканки, сырные шарики.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного сырника с сухофруктами, который готовится без муки.

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Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 700 г

Сахар – 3 ст. л. (сахарная пудра 6 ст.л)

Ванильный сахар – 1 пачка

Сметана 20% – 3 ст. л.

Кукурузный крахмал – 3 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 3 шт.

Сухофрукты – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог перебейте с сахаром, сметаной, яйцами.

2. Добавьте крахмал и растопленное сливочное масло, сухофрукты и перемешайте.

3. Выложите основу в форму, разровняйте и выпекайте до готовности – около 25-30 минут при 180 С.

Готовый сырник полейте шоколадом и можно есть.

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