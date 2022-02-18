Проще и лучше чизкейка: творожный пирог на скорую руку

Если вы хотите приготовить к чаю вкусный десерт, но все привычные уже вам проелись, попробуйте сделать тот же чизкейк, но по-новому.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного "Торфяного" пирога с творожной начинкой с шоколадом. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Real Food"

Ингредиенты:

Для крошки:

Сливочное масло – 200 г

Мука – 300 г

Сахар – 120 г

Какао – 30 г

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Для начинки:

Творог – 500 г

Яйца – 4 шт.

Сметана – 100 г

Сахар – 180 г

Ванильный сахар – 10 г

Крахмал картофельный – 30 г

Способ приготовления:

1. Муку просейте в миску, добавьте какао, сахар и хорошо перемешайте.

2. Туда добавьте мягкое сливочное масло и разотрите руками до мелкой рассыпчатой крошки.

3. В другой миске соедините творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал, аккуратно перемешайте ложкой, а затем можно перебить в блендере до однородной кремообразной консистенции.

4. Возьмите форму разъемную, дно застелите пергаментом, на дно всыпьте крошку и сформируйте бортики высотой около 3-4 см.

5. После залейте наверх начинку и верх торта присыпьте остатками рассыпчатой шоколадный массы.

6. Поставьте торт в разогретую духовку и выпекайте при 180 С 40-50 мин.

7. Готовый десерт достаньте и дайте ему полностью остыть.

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