Проще и вкуснее борща: как приготовить холодную юшку из молодой свеклы
Холодная свекольная юшка – это отличная альтернатива классическому борщу. Такое первое блюдо можно варить на любом бульоне, добавлять разные свежие овощи, а подавать с вареными яйцами, зеленью или сметаной.
Фудблогер Яна Лескова (lieskovayana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сезонной холодной юшки из молодой свеклы.
Ингредиенты на 4 порции:
- овощной бульон – 1 л (сельдерей, морковь, лук, корень петрушки с зеленью)
- свекольно-яблочный сок – 300 мл
- молодая свекла – 3-4 шт
- молодая морковь – 2-3 шт
- молодой сельдерей – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- лимонный сок – 2 ч. л.
- белый хрен – 2 ч. л.
- французская горчица – 2 ч. л.
- сметана – 4 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- красный лук – 1\2 шт
- зеленый лук, укроп, петрушка
- соль, перец горошек, лавровые листья, кориандр
Способ приготовления:
1. Для начала нужно приготовить овощной бульон. Для этого нужно довести воду в кастрюле до кипения, после чего добавить соль, лавровые листья и овощи. Их можно порезать или добавлять в целом виде. Варить все до готовности овощей.
2. Готовые овощи в бульоне нужно взбить блендером до однородности.
3. К полученной массе добавить свекольно-яблочный сок, лимонный сок, горчицу и хрен.
4. Отдельно порезать свеклу, корень петрушки, морковь и чеснок. Их все можно протушить или подавать сырыми, заливая бульоном.
5. Листья молодой свеклы, петрушку, укроп и листья сельдерея измельчить.
6. На этом этапе можно переходить к сбору юшки. В центр тарелки выложить свежие или тушеные овощи, зелень и лук. Залить все охлажденным бульоном. По желанию можно добавить сметану, отварное яйцо или соленую рыбу.
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