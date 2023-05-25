Холодная свекольная юшка – это отличная альтернатива классическому борщу. Такое первое блюдо можно варить на любом бульоне, добавлять разные свежие овощи, а подавать с вареными яйцами, зеленью или сметаной.

Фудблогер Яна Лескова (lieskovayana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сезонной холодной юшки из молодой свеклы.

Ингредиенты на 4 порции:

овощной бульон – 1 л (сельдерей, морковь, лук, корень петрушки с зеленью)

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свекольно-яблочный сок – 300 мл

молодая свекла – 3-4 шт

молодая морковь – 2-3 шт

молодой сельдерей – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

лимонный сок – 2 ч. л.

белый хрен – 2 ч. л.

французская горчица – 2 ч. л.

сметана – 4 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

красный лук – 1\2 шт

зеленый лук, укроп, петрушка

соль, перец горошек, лавровые листья, кориандр

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить овощной бульон. Для этого нужно довести воду в кастрюле до кипения, после чего добавить соль, лавровые листья и овощи. Их можно порезать или добавлять в целом виде. Варить все до готовности овощей.

2. Готовые овощи в бульоне нужно взбить блендером до однородности.

3. К полученной массе добавить свекольно-яблочный сок, лимонный сок, горчицу и хрен.

4. Отдельно порезать свеклу, корень петрушки, морковь и чеснок. Их все можно протушить или подавать сырыми, заливая бульоном.

5. Листья молодой свеклы, петрушку, укроп и листья сельдерея измельчить.

6. На этом этапе можно переходить к сбору юшки. В центр тарелки выложить свежие или тушеные овощи, зелень и лук. Залить все охлажденным бульоном. По желанию можно добавить сметану, отварное яйцо или соленую рыбу.

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