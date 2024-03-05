Проще и вкуснее, чем котлеты: куриные оладьи с плавлеными сыром з 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Проще и вкуснее, чем котлеты: куриные оладьи с плавлеными сыром з 10 минут

Куриное филе может быть не только основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, пирогов, салатов. Но еще его можно вкусно запекать, тушить, готовить с овощами и соусами. 

Что приготовить из филе

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и легких в приготовлении куриных оладий с плавленым сыром.

Оладьи из филе
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Ингредиенты:

  • Филе – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 60 г
  • Масло растительное – 60 мл
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте маленькими кубиками, добавьте специи, перемешайте.

Филе со специями

2. Плавленые сырки натрите на терке. Морковь и лук почистите и натрите на терке. Зелень промойте и мелко нашинкуйте. Соедините мясо с овощами и плавлеными сырками, добавьте зелень и яйца, муку, соль, перец и перемешивайте.

Готовый фарш

5. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Выложите ложкой массу на и обжаривайте на среднем огне с двух сторон.

Готовое блюдо

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