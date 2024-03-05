Куриное филе может быть не только основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, пирогов, салатов. Но еще его можно вкусно запекать, тушить, готовить с овощами и соусами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и легких в приготовлении куриных оладий с плавленым сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

Филе – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Плавленый сыр – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Мука пшеничная – 60 г

Масло растительное – 60 мл

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте маленькими кубиками, добавьте специи, перемешайте.

2. Плавленые сырки натрите на терке. Морковь и лук почистите и натрите на терке. Зелень промойте и мелко нашинкуйте. Соедините мясо с овощами и плавлеными сырками, добавьте зелень и яйца, муку, соль, перец и перемешивайте.

5. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Выложите ложкой массу на и обжаривайте на среднем огне с двух сторон.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты: