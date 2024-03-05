Проще и вкуснее, чем котлеты: куриные оладьи с плавлеными сыром з 10 минут
Куриное филе может быть не только основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, пирогов, салатов. Но еще его можно вкусно запекать, тушить, готовить с овощами и соусами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и легких в приготовлении куриных оладий с плавленым сыром.
Ингредиенты:
- Филе – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Мука пшеничная – 60 г
- Масло растительное – 60 мл
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте маленькими кубиками, добавьте специи, перемешайте.
2. Плавленые сырки натрите на терке. Морковь и лук почистите и натрите на терке. Зелень промойте и мелко нашинкуйте. Соедините мясо с овощами и плавлеными сырками, добавьте зелень и яйца, муку, соль, перец и перемешивайте.
5. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Выложите ложкой массу на и обжаривайте на среднем огне с двух сторон.
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