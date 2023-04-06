Что приготовить из лаваша

Проще и вкуснее пиццы и пирога: конвертики из лаваша с начинкой за 10 минут
Если вы хотите приготовить сытное блюдо для быстрого перекуса, используйте для этого лаваш и любую начинку для него. Для этого подойдет: мясо, филе, рыба, консервы, яйца вареные, сыр, творог, зелень.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с начинкой из грибов, филе и яиц.
Ингредиенты:
- Лаваш прямоугольный – 2 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Твердый сыр – 100 г
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Специи к курице
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до золотистого цвета, добавьте нарезанные кубиками шампиньоны и обжарьте на среднем огне 8-10 минут до испарения влаги.
2. После порежьте отваренное фите и добавьте в сковороду и тушите до готовности. Посолите , добавьте специи, перемешайте.
3. Переложите в миску готовую смесь, добавьте натертый сыр и все перемешайте.
4. Лаваш нарежьте длинными полосками примерно шириной по 10 см. Выложите начинку и сверните конвертиком. Край смажьте яйцом.
5. Обжарьте с обеих сторон на маленьком огне до золотистого цвета.
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