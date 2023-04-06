Что приготовить из лаваша

Если вы хотите приготовить сытное блюдо для быстрого перекуса, используйте для этого лаваш и любую начинку для него. Для этого подойдет: мясо, филе, рыба, консервы, яйца вареные, сыр, творог, зелень.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с начинкой из грибов, филе и яиц.

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Ингредиенты:

Лаваш прямоугольный – 2 шт.

Шампиньоны – 300 г

Твердый сыр – 100 г

Куриное филе – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – по вкусу

Специи к курице

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до золотистого цвета, добавьте нарезанные кубиками шампиньоны и обжарьте на среднем огне 8-10 минут до испарения влаги.

2. После порежьте отваренное фите и добавьте в сковороду и тушите до готовности. Посолите , добавьте специи, перемешайте.

3. Переложите в миску готовую смесь, добавьте натертый сыр и все перемешайте.

4. Лаваш нарежьте длинными полосками примерно шириной по 10 см. Выложите начинку и сверните конвертиком. Край смажьте яйцом.

5. Обжарьте с обеих сторон на маленьком огне до золотистого цвета.

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