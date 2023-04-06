Проще и вкуснее пиццы и пирога: конвертики из лаваша с начинкой за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить сытное блюдо для быстрого перекуса, используйте для этого лаваш и любую начинку для него. Для этого подойдет: мясо, филе, рыба, консервы, яйца вареные, сыр, творог, зелень.

Что приготовить из лаваша

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с начинкой из грибов, филе и яиц.

Рецепт конвертиков из лаваша
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Ингредиенты:

  • Лаваш прямоугольный – 2 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Специи к курице

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до золотистого цвета, добавьте нарезанные кубиками шампиньоны и обжарьте на среднем огне 8-10 минут до испарения влаги.

Грибная начинка

2. После порежьте отваренное фите и добавьте в сковороду и тушите до готовности. Посолите , добавьте специи, перемешайте.

Приготовление закуски

3. Переложите в миску готовую смесь, добавьте натертый сыр и все перемешайте.

4. Лаваш нарежьте длинными полосками примерно шириной по 10 см. Выложите начинку и сверните конвертиком. Край смажьте яйцом.

Сколько жарить конвертики

5. Обжарьте с обеих сторон на маленьком огне до золотистого цвета. 

Готовое блюдо

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