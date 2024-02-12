Вместо жирных котлет из фарша можно приготовить сочные тюфтельки. Приготовление таких изделий занимает гораздо меньше времени. К тому же, они идеально подходят к картофельному пюре, любой каше и макаронам.

Идея приготовления универсальных тюфтельок из фарша к картофелю, каше и макаронам опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Шарики не распадаются, поэтому в фарш добавляется рис.

Ингредиенты:

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мясной фарш – 500 граммов (свинина и курица)

рис отварной – 6 ст.л.

лук – 2 шт

морковь – 2 шт

яйцо – 1 шт

чеснок – 1-2 зубчика

томаты в собственном соку/томатный сок/томатная паста или соус развести водой 300-400 грамм

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварить. Лук и морковь мелко порезать, морковь натереть и немного прожарить на капле масла.

2. В емкости соединить рис, фарш, половину жареных овощей, яйцо, зубчик чеснока и специи.

3. Перемешать до однородности.

4. Сформовать шарики и выложить на сковородку.

5. Засыпать остатком лука и моркови, вылить томаты.

6. Тушить на среднем огне под крышкой около 30 минут.

7. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок, перец, можно зелень.

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