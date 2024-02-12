Проще котлет: универсальные тефтельки из фарша к картофелю, каше и макаронам
Вместо жирных котлет из фарша можно приготовить сочные тюфтельки. Приготовление таких изделий занимает гораздо меньше времени. К тому же, они идеально подходят к картофельному пюре, любой каше и макаронам.
Идея приготовления универсальных тюфтельок из фарша к картофелю, каше и макаронам опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Шарики не распадаются, поэтому в фарш добавляется рис.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 500 граммов (свинина и курица)
- рис отварной – 6 ст.л.
- лук – 2 шт
- морковь – 2 шт
- яйцо – 1 шт
- чеснок – 1-2 зубчика
- томаты в собственном соку/томатный сок/томатная паста или соус развести водой 300-400 грамм
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис отварить. Лук и морковь мелко порезать, морковь натереть и немного прожарить на капле масла.
2. В емкости соединить рис, фарш, половину жареных овощей, яйцо, зубчик чеснока и специи.
3. Перемешать до однородности.
4. Сформовать шарики и выложить на сковородку.
5. Засыпать остатком лука и моркови, вылить томаты.
6. Тушить на среднем огне под крышкой около 30 минут.
7. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок, перец, можно зелень.
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