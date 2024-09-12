Кабачки – это очень универсальный продукт, из которого можно приготовить совершенно разные блюда. Кроме классических оладий, запеканок или котлет следует сделать хрустящие вафли. Они станут отличным вариантом завтрака или перекуса.

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Идея приготовления хрустящих кабачковых вафель опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Чтобы тесто поднялось добавьте немного разрыхлителя.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

яйца – 2 шт.

сыр –100 г (моцарелла или сулугуни)

мука – 4 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, перец

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большую терку.

2. Посолить, дать постоять 5/10 минут, отжать лишнюю воду.

3. Добавить натертый сыр, яйца, муку, разрыхлитель, масло.

4. Отлично перемешать до однородной смеси.

5. Вафельницу хорошо нагреть, смазать растопленным сливочным маслом, чтобы не прилипали вафли.

6. Жарить до золотистой корочки.

7. Подавать с соусом песто, сметаной, поджаренными кедровыми орешками и веточками свежего базилика.

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