Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

Кабачки – это очень универсальный продукт, из которого можно приготовить совершенно разные блюда. Кроме классических оладий, запеканок или котлет следует сделать хрустящие вафли. Они станут отличным вариантом завтрака или перекуса.

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Идея приготовления хрустящих кабачковых вафель опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Чтобы тесто поднялось добавьте немного разрыхлителя.

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр –100 г (моцарелла или сулугуни)
  • мука – 4 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль, перец
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

1. Кабачки натереть на большую терку.

2. Посолить, дать постоять 5/10 минут, отжать лишнюю воду.

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

3. Добавить натертый сыр, яйца, муку, разрыхлитель, масло.

4. Отлично перемешать до однородной смеси.

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

5. Вафельницу хорошо нагреть, смазать растопленным сливочным маслом, чтобы не прилипали вафли.

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

6. Жарить до золотистой корочки.

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

7. Подавать с соусом песто, сметаной, поджаренными кедровыми орешками и веточками свежего базилика.

Проще оладий и запеканок: как приготовить сытные вафли из кабачков

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