Рис – это очень сытная, вкусная и одновременно универсальная крупа, которая идеально сочетается с любым мясом, овощами, специями и зеленью. Готовить его можно в кастрюле, на сковороде, мультиварке и даже в духовке. Главное – чтобы рис получился рассыпчатым и не склеивался.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт рассыпчатого риса с курицей на сковороде.

Ингредиенты:

рис длиннозернистый пропаренный – 1 ст.

филе бедра – 300 г

морковь – 2 шт

лук – 2 шт

чеснок – 4-5 зубчиков

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приправа к плову

соль, перец

вода – 2,5 ст

Способ приготовления:

1. Для начала порезать морковь полосками, лук – кубиками. Обжарить овощи вместе до мягкости.

2. Порезать в это время филе и добавить к овощам, когда станут мягкими. Готовить к тому времени, чтобы мясо побелело.

3. Рис промыть несколько раз, добавить в мясо, залить водой, насыпать приправу и выложить зубчики чеснока. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до готовности и испариться вся вода. Важно не перемешивать в процессе приготовления.

4. На этом шаге можно снимать рис с плиты, перед подачей посыпать зеленью. Приятного аппетита!⠀

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