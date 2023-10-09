Проще плова: как приготовить рассыпчатый рис с курицей

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Проще плова: как приготовить рассыпчатый рис с курицей

Рис – это очень сытная, вкусная и одновременно универсальная крупа, которая идеально сочетается с любым мясом, овощами, специями и зеленью. Готовить его можно в кастрюле, на сковороде, мультиварке и даже в духовке. Главное – чтобы рис получился рассыпчатым и не склеивался.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт рассыпчатого риса с курицей на сковороде.

Рис на сковороде

Ингредиенты:

  • рис длиннозернистый пропаренный – 1 ст.
  • филе бедра – 300 г
  • морковь – 2 шт
  • лук – 2 шт
  • чеснок – 4-5 зубчиков
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  • приправа к плову
  • соль, перец
  • вода – 2,5 ст

Способ приготовления:

1. Для начала порезать морковь полосками, лук – кубиками. Обжарить овощи вместе до мягкости.

Как приготовить рассыпчатый рис

2. Порезать в это время филе и добавить к овощам, когда станут мягкими. Готовить к тому времени, чтобы мясо побелело.

3. Рис промыть несколько раз, добавить в мясо, залить водой, насыпать приправу и выложить зубчики чеснока. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до готовности и испариться вся вода. Важно не перемешивать в процессе приготовления.

Плов на сковороде

4. На этом шаге можно снимать рис с плиты, перед подачей посыпать зеленью. Приятного аппетита!⠀

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