Проще шаурмы: сочный ролл с курицей на перекус за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
477
Проще шаурмы: сочный ролл с курицей на перекус за 15 минут

Ролл с начинкой – это отличная альтернатива шаурме. Приготовить его можно с любым мясом – курицей или свининой, а также овощами, зеленью и любимым соусом. Такой ролл отлично подойдет на перекус.

Фудблогер Наталья с ником baking.and.more4u на своей странице в TikTok поделилась рецептом сочных роллов с курицей, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Рецепт ролла с курицей

Ингредиенты:

  • тортилья – 4 шт
  • куриное филе – 300-350 г
  • болгарский перец – 1 шт
Видео дня
  • красный лук – 1\2 шт
  • сыр твердый – 100 г
  • зелень
  • соль, перец, специи к курице

Для соуса:

  • майонез – 1\2 ст. л.
  • натуральный йогурт – 1-2 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на среднем огне до готовности. Посолить и добавить излюбленные специи, перемешать и снять с огня.

Лаваш с курицей

2. Порезать лук полукольцами, перец кубиками, измельчить зелень, сыр натереть на терке. Добавить все к филе.

3. Также добавить специи, майонез, йогурт и горчицу. Все тщательно перемешать.

Ролл с курицей

4. Готовую начинку выложить на тортилью, завернуть в рулетик.

Что приготовить из лаваша на перекус

5. Готовые рулетики пожарить на сковороде до золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты