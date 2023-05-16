Ролл с начинкой – это отличная альтернатива шаурме. Приготовить его можно с любым мясом – курицей или свининой, а также овощами, зеленью и любимым соусом. Такой ролл отлично подойдет на перекус.

Фудблогер Наталья с ником baking.and.more4u на своей странице в TikTok поделилась рецептом сочных роллов с курицей, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

тортилья – 4 шт

куриное филе – 300-350 г

болгарский перец – 1 шт

Видео дня

красный лук – 1\2 шт

сыр твердый – 100 г

зелень

соль, перец, специи к курице

Для соуса:

майонез – 1\2 ст. л.

натуральный йогурт – 1-2 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на среднем огне до готовности. Посолить и добавить излюбленные специи, перемешать и снять с огня.

2. Порезать лук полукольцами, перец кубиками, измельчить зелень, сыр натереть на терке. Добавить все к филе.

3. Также добавить специи, майонез, йогурт и горчицу. Все тщательно перемешать.

4. Готовую начинку выложить на тортилью, завернуть в рулетик.

5. Готовые рулетики пожарить на сковороде до золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: