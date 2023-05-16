Проще шаурмы: сочный ролл с курицей на перекус за 15 минут
Ролл с начинкой – это отличная альтернатива шаурме. Приготовить его можно с любым мясом – курицей или свининой, а также овощами, зеленью и любимым соусом. Такой ролл отлично подойдет на перекус.
Фудблогер Наталья с ником baking.and.more4u на своей странице в TikTok поделилась рецептом сочных роллов с курицей, которые вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
- тортилья – 4 шт
- куриное филе – 300-350 г
- болгарский перец – 1 шт
- красный лук – 1\2 шт
- сыр твердый – 100 г
- зелень
- соль, перец, специи к курице
Для соуса:
- майонез – 1\2 ст. л.
- натуральный йогурт – 1-2 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на среднем огне до готовности. Посолить и добавить излюбленные специи, перемешать и снять с огня.
2. Порезать лук полукольцами, перец кубиками, измельчить зелень, сыр натереть на терке. Добавить все к филе.
3. Также добавить специи, майонез, йогурт и горчицу. Все тщательно перемешать.
4. Готовую начинку выложить на тортилью, завернуть в рулетик.
5. Готовые рулетики пожарить на сковороде до золотистой корочки.
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