Чтобы долго не возиться с приготовлением сырников, можно сделать сырные оладьи. Они в любом случае прожарятся, получатся золотистыми и не пригорят. А для лучшего вкуса в тесто можно добавить мак.

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Идея приготовления элементарных оладий вместо сырников опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. Подавайте со сметаной и сгущенкой.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 180-200 г

яйца – 2 шт

сахар – 2 ч.л.

щепотка соли

мука – 3 ст.л.

разрыхлитель – 5 г

мак или маковая начинка – 1 ст.л.

кисломолочный творог в брикетиках, или перетертый через сито или блендером

Способ приготовления:

1. Если у вас обычный кисломолочный творог, перетереть его через сито или взбить блендером.

2. Выложить его в миску.

3. Добавить яйцо и перемешать.

4. Добавить сахар и муку.

5. Добавить маковую начинку и снова все перемешиваем.

6. Выложить ложкой оладья на сковороду.

7. Жарить с обеих сторон по 2 минуты.

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