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Проще сырников: рецепт вкусных творожных оладий с маком
Чтобы долго не возиться с приготовлением сырников, можно сделать сырные оладьи. Они в любом случае прожарятся, получатся золотистыми и не пригорят. А для лучшего вкуса в тесто можно добавить мак.
Идея приготовления элементарных оладий вместо сырников опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. Подавайте со сметаной и сгущенкой.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 180-200 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 2 ч.л.
- щепотка соли
- мука – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 5 г
- мак или маковая начинка – 1 ст.л.
- кисломолочный творог в брикетиках, или перетертый через сито или блендером
Способ приготовления:
1. Если у вас обычный кисломолочный творог, перетереть его через сито или взбить блендером.
2. Выложить его в миску.
3. Добавить яйцо и перемешать.
4. Добавить сахар и муку.
5. Добавить маковую начинку и снова все перемешиваем.
6. Выложить ложкой оладья на сковороду.
7. Жарить с обеих сторон по 2 минуты.
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