Картофель – это не только ингредиент для приготовления пюре, запеканок или пирожков. Из нее можно приготовить сытные и вкусные сырники, дополнив их сыром. Они получаются очень сытные, с тягучей начинкой и золотистой корочкой.

Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных сырников, которые вы легко приготовите за 10 минут при условии, если у вас уже есть готовое пюре.

Ингредиенты:

картофель – 600 г

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мука – 150 г

сыр твердый – 300 г

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, порезать, залить водой и отварить до готовности. В готовом виде размять в состояние пюре, добавив соль.

2. К готовому картофельному пюре добавить муку и любимые специи. Перемешать до однородного состояния.

3. Для начинки натереть сыр на терке.

4. Из полученного теста сформировать шарики, завернув внутрь сыр.

5. Пожарить сырники на сковороде по бокам до золотистые. Приятного аппетита!

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