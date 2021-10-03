Уникальный прошутто: эксперт рассказал, с чем лучше сочетать

Пармская ветчина – она же Prosciutto di Parma. Один из самых известных деликатесов в Италии. Ветчина может называться Prosciutto только тогда, когда она соответствует всем необходимым условиям. Такое мясо может стать идеальной закуской к вину.

Как вкусно можно совместить прошутто с дыней рассказал Руслан Сеничкин в утреннем шоу "Завтрак с 1 + 1".

Признаки, которые отличают Prosciutto от остального мяса

Свиньи должны быть выращены в определенных регионах страны. Их возраст не должен превышать 9-10 месяцев, а вес не менее 140 кг. Свинья должна питаться исключительно в свинарнике. В ее рацион должны входить каштаны, зерно и сыворотка, которая поставляется с предприятий по производству пармиджано-реджано. Именно сыворотка придает мясу характерный фирменный сладковатый вкус. Вызревания свиных окороков должно проводиться только в Пармской долине в городке Лангирано, где уникальный микроклимат, наличие ветров, дующих с определенной силой, превращают обычный свиной окорок в гастрономический бестселлер. Производство Prosciutto di Parma начинается в ноябре-декабре и заканчивается через 10-12 месяцев. В приготовлении ветчины используют только морскую соль, которой просаливают мясо при тщательном соблюдении всех этапов соленья, определенного уровня влажности и температуры, а также силы и направления ветра, которым руководит специально обученный человек. На завершающем этапе вяления окорок проходит проверку. Мясо протыкается в пяти местах длинной иглой и по запаху, оставшийся на игле, определяют степень зрелости и качество ветчины. Если окорок признается равномерно созрел, на него ставится клеймо в виде пятиконечной короны с надписью Parma.

Закуска к вину с пармской ветчиной

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Ингредиенты:

сладкая дыня

сыр камамбер с белой плесенью

пармская ветчина

Способ приготовления:

1. нарезать сыр длинными кусочками.

2. нарезать дыню кусочками среднего размера.

3. завернуть в рулетик сыровяленый деликатес со всеми ингредиентами внутри.

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