Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить

Летом холодное белое вино идеально подходит к вкусному ужину по окончании тяжелого рабочего дня. Оно не только возвратит хорошее настроение, но и создаст атмосферу домашнего уюта. Такое вино идеально сочетается с рыбой, разнообразными салатами и, конечно, закусками.

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Фудблогер Юлия Сосновая в Instagram рассказала рецепт приготовления летней закуски. По ее словам, она просто идеально подходит к холодному белому вину.

Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить

Ингредиенты

  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус
  • Сок лимона
  • Чеснок
  • Квашеные оливки
  • Петрушка
  • Вяленые томаты
  • Пармезан
  • Соль

Способ приготовления

1. На плоскую тарелку выливаем оливковое масло.

Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить

2. Добавляем бальзамический уксус и сок лимона.

3. Зелень и чеснок мелко нарезаем и добавляем на тарелку.

Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить

4. Оливки нарезаем колечками, а томаты – небольшими кусками. Добавляем в общую тарелку.

5. Добавляем соль, перец и посыпаем натертым пармезаном.

Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить

6. Хорошо перемешиваем и смакуем с хлебом.

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