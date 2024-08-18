Простая летняя закуска под белое холодное вино: из чего приготовить
Летом холодное белое вино идеально подходит к вкусному ужину по окончании тяжелого рабочего дня. Оно не только возвратит хорошее настроение, но и создаст атмосферу домашнего уюта. Такое вино идеально сочетается с рыбой, разнообразными салатами и, конечно, закусками.
Фудблогер Юлия Сосновая в Instagram рассказала рецепт приготовления летней закуски. По ее словам, она просто идеально подходит к холодному белому вину.
Ингредиенты
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Сок лимона
- Чеснок
- Квашеные оливки
- Петрушка
- Вяленые томаты
- Пармезан
- Соль
Способ приготовления
1. На плоскую тарелку выливаем оливковое масло.
2. Добавляем бальзамический уксус и сок лимона.
3. Зелень и чеснок мелко нарезаем и добавляем на тарелку.
4. Оливки нарезаем колечками, а томаты – небольшими кусками. Добавляем в общую тарелку.
5. Добавляем соль, перец и посыпаем натертым пармезаном.
6. Хорошо перемешиваем и смакуем с хлебом.
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