Летом холодное белое вино идеально подходит к вкусному ужину по окончании тяжелого рабочего дня. Оно не только возвратит хорошее настроение, но и создаст атмосферу домашнего уюта. Такое вино идеально сочетается с рыбой, разнообразными салатами и, конечно, закусками.

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Фудблогер Юлия Сосновая в Instagram рассказала рецепт приготовления летней закуски. По ее словам, она просто идеально подходит к холодному белому вину.

Ингредиенты

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Сок лимона

Чеснок

Квашеные оливки

Петрушка

Вяленые томаты

Пармезан

Соль

Способ приготовления

1. На плоскую тарелку выливаем оливковое масло.

2. Добавляем бальзамический уксус и сок лимона.

3. Зелень и чеснок мелко нарезаем и добавляем на тарелку.

4. Оливки нарезаем колечками, а томаты – небольшими кусками. Добавляем в общую тарелку.

5. Добавляем соль, перец и посыпаем натертым пармезаном.

6. Хорошо перемешиваем и смакуем с хлебом.

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