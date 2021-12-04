Простая закуска с помидорами черри к новогоднему столу: банальные ингредиенты и изысканный вкус
Помидоры черри – идеальная основа для многих закусок. Этот продукт можно нафаршировать любимым сочетанием продуктов и удивить гостей эффектным вкусом. Такое блюдо готовится абсолютно элементарно и за минимальное количество времени вы получите настоящий кулинарный шедевр.
Идея приготовления простой закуски с помидорами черри, яйцами, креветками и сыром опубликована на странице amazing_kulinariya_ в Instagram.
Ингредиенты на 20 штук
помидоры Черри – 20 шт
яйца – 1 шт
креветки – 300 г
кисломолочный творог – 1 ст. л
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидорки помыть, срезать верхушку и с помощью острого ножа вытянуть мякоть.
2. Яйцо отварить, натереть на мелкой терке.
3. Креветки закинуть в кипящую воду и варить 2-3 минуты, после чего остудить и почистить.
4. Для начинки смешать тертое яйцо, 50 г мелко нарезанных креветок и творог, посолить по вкусу.
5. Начинить помидоры, сверху украсить оставшимися креветками и свежей зеленью.
Также, за последний год, в социальных сетях стала очень популярной паста с помидорами черри. Она идеально подойдет для сытного обеда или романтического ужина. Идея опубликована на странице _smachnogo_2020 в Instagram.
Ингредиенты:
пачка макарон – 500 г
сыр фета
помидоры Черри – 250 -300 г
оливковое масло – 50 мл
соль
перец
итальянские травы
Способ приготовления:
1. В подсоленной воде отварить макароны.
2. В форму выложить помидоры, между ними положить сыр фета.
3. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом и посыпать итальянскими травами.
4. Отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
5. Вилкой размять сыр и подиморы черри.
6. Добавить макароны, перемешать.
7. По желанию посыпать зеленью.
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