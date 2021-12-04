Простая закуска с помидорами черри к новогоднему столу: банальные ингредиенты и изысканный вкус

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Простая закуска с помидорами черри к новогоднему столу: банальные ингредиенты и изысканный вкус

Помидоры черри – идеальная основа для многих закусок. Этот продукт можно нафаршировать любимым сочетанием продуктов и удивить гостей эффектным вкусом. Такое блюдо готовится абсолютно элементарно и за минимальное количество времени вы получите настоящий кулинарный шедевр.

Идея приготовления простой закуски с помидорами черри, яйцами, креветками и сыром опубликована на странице amazing_kulinariya_ в Instagram.

Праздничная закуска из помидоров черри на Новый Год

Ингредиенты на 20 штук

  • помидоры Черри – 20 шт

  • яйца – 1 шт

  • креветки – 300 г

  • кисломолочный творог – 1 ст. л

  • соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помидорки помыть, срезать верхушку и с помощью острого ножа вытянуть мякоть.

2. Яйцо отварить, натереть на мелкой терке.

3. Креветки закинуть в кипящую воду и варить 2-3 минуты, после чего остудить и почистить.

Яйца для блюда

4. Для начинки смешать тертое яйцо, 50 г мелко нарезанных креветок и творог, посолить по вкусу.

5. Начинить помидоры, сверху украсить оставшимися креветками и свежей зеленью.

Также, за последний год, в социальных сетях стала очень популярной паста с помидорами черри. Она идеально подойдет для сытного обеда или романтического ужина. Идея опубликована на странице _smachnogo_2020 в Instagram.

Ингредиенты:

  • пачка макарон – 500 г

  • сыр фета

  • помидоры Черри – 250 -300 г

  • оливковое масло – 50 мл

  • соль

  • перец

  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. В подсоленной воде отварить макароны.

2. В форму выложить помидоры, между ними положить сыр фета.

3. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом и посыпать итальянскими травами.

4. Отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Паста с помидорами.

5. Вилкой размять сыр и подиморы черри.

6. Добавить макароны, перемешать.

7. По желанию посыпать зеленью.

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