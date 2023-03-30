Домашнюю пасхальую паску готовят из разного теста – заварного, жидкого, венского или александрийского, но традиционно из дрожжевого. Процесс приготовления занимает много времени, но кому это не совсем не подходит – существует альтернатива.

Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт домашней паски из универсального творожного теста без масла, молока и дрожжей, которая получается ароматная и влажная.

Ингредиенты:

Тесто:

яйца – 3 шт

сахар – 160 г

творог – 300 г

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растительное масло – 80 мл

мука – 270-300 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

изюм – 100 г

соль

сода

ванилин

кардамон, куркума по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до однородности. Добавить творог и перемешать.

2. Налить масло и снова перемешать.

3. Насыпать чуть-чуть муки, разрыхлитель, соль, соду, ванилин и специи, перемешать.

4. Насыпать оставшуюся муку и замесить тесто, оно будет немного липкое – это нормально.

5. Заполнить тестом формы. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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