Простейшая паска из творожного теста: без молока, масла и дрожжей

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Простейшая паска из творожного теста: без молока, масла и дрожжей

Домашнюю пасхальую паску готовят из разного теста – заварного, жидкого, венского или александрийского, но традиционно из дрожжевого. Процесс приготовления занимает много времени, но кому это не совсем не подходит – существует альтернатива.

Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт домашней паски из универсального творожного теста без масла, молока и дрожжей, которая получается ароматная и влажная.

Как приготовить паску из творожного теста

Ингредиенты:

Тесто:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 160 г
  • творог – 300 г
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  • растительное масло – 80 мл
  • мука – 270-300 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • изюм – 100 г
  • соль
  • сода
  • ванилин
  • кардамон, куркума по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до однородности. Добавить творог и перемешать.

2. Налить масло и снова перемешать.

Творожное тесто без дрожжей, молока и масла

3. Насыпать чуть-чуть муки, разрыхлитель, соль, соду, ванилин и специи, перемешать.

4. Насыпать оставшуюся муку и замесить тесто, оно будет немного липкое – это нормально.

Паска без дрожжей, молока и масла

5. Заполнить тестом формы. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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