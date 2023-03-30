Простейшая паска из творожного теста: без молока, масла и дрожжей
Домашнюю пасхальую паску готовят из разного теста – заварного, жидкого, венского или александрийского, но традиционно из дрожжевого. Процесс приготовления занимает много времени, но кому это не совсем не подходит – существует альтернатива.
Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт домашней паски из универсального творожного теста без масла, молока и дрожжей, которая получается ароматная и влажная.
Ингредиенты:
Тесто:
- яйца – 3 шт
- сахар – 160 г
- творог – 300 г
- растительное масло – 80 мл
- мука – 270-300 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- изюм – 100 г
- соль
- сода
- ванилин
- кардамон, куркума по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до однородности. Добавить творог и перемешать.
2. Налить масло и снова перемешать.
3. Насыпать чуть-чуть муки, разрыхлитель, соль, соду, ванилин и специи, перемешать.
4. Насыпать оставшуюся муку и замесить тесто, оно будет немного липкое – это нормально.
5. Заполнить тестом формы. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: