Простейшая паляница Чуду вместо хлеба: рецепт теста на воде и молоке
Сегодня паляница стала самой популярной разновидностью хлебобулочных изделий. В отличие от классического хлеба она готовится в разы проще и быстрее.
К примеру, существуют рецепты популярных дагестанских паляниц – Чуду. Их можно приготовить как на воде, так и на молоке или других кисломолочных продуктах. И обязательно с начинкой: фарш, мясо, твердый сыр или творог, зелень.
Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты паляниц Чуду, которые можно приготовить на воде и молоке.
Паляницы Чуду на воде на сковороде
Ингредиенты:
мука – 500 г
теплая вода – 270 мл
соль – 1 ч. л.
сливочное масло – 130 г
Способ приготовления:
1. Смешать в миске муку, соль и теплую воду. Замесить крутое тесто и оставить на 15 минут.
2. Разделить тесто на 12 частей и сформовать шарики.
3. Каждый шарик раскатать в тонкий пласт и выложить на одну половинку начинки. Второй половинкой теста накрыть начинку и закрепить бока.
4. Жарить паляницы на сухой сковороде.
5. Готовые паляницы помазать сливочным маслом.
Паляницы Чуду на молоке в духовке
Ингредиенты:
молоко – 500 мл
дрожжи сухие – 1 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
соль – щепотка
сливочное масло – 50 г
желток – 1 шт
мука – 500-600 г
Способ приготовления:
1. Нагреть молоко и воду до комнатной температуры.
2. В миске смешать половину муки с сухими дрожжами, сахаром и солью.
3. Налить молоко и воду. Перемешать.
4. Добавить растопленное сливочное масло.
5. Жидкое тесто накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
6. Постепенно добавить оставшуюся муку и замесить тесто.
7. Разделить тесто на две большие части и на две меньшие. Сформировать 4 шарика и раскатать каждый из них тонкий пласт.
8. На большой кусок выложить начинку и накрыть меньшим куском. Закрепить бока.
9. Каждую лепешку смазать желтком и выложить на противень.
10. Выпекать при температуре 180 градусов до румяной корочки.
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