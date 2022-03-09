Простейшая паляница Чуду вместо хлеба: рецепт теста на воде и молоке

Сегодня паляница стала самой популярной разновидностью хлебобулочных изделий. В отличие от классического хлеба она готовится в разы проще и быстрее.

К примеру, существуют рецепты популярных дагестанских паляниц – Чуду. Их можно приготовить как на воде, так и на молоке или других кисломолочных продуктах. И обязательно с начинкой: фарш, мясо, твердый сыр или творог, зелень.

Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты паляниц Чуду, которые можно приготовить на воде и молоке.

Паляницы Чуду на воде на сковороде

Ингредиенты:

мука – 500 г

теплая вода – 270 мл

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соль – 1 ч. л.

сливочное масло – 130 г

Способ приготовления:

1. Смешать в миске муку, соль и теплую воду. Замесить крутое тесто и оставить на 15 минут.

2. Разделить тесто на 12 частей и сформовать шарики.

3. Каждый шарик раскатать в тонкий пласт и выложить на одну половинку начинки. Второй половинкой теста накрыть начинку и закрепить бока.

4. Жарить паляницы на сухой сковороде.

5. Готовые паляницы помазать сливочным маслом.

Паляницы Чуду на молоке в духовке

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

дрожжи сухие – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

сливочное масло – 50 г

желток – 1 шт

мука – 500-600 г

Способ приготовления:

1. Нагреть молоко и воду до комнатной температуры.

2. В миске смешать половину муки с сухими дрожжами, сахаром и солью.

3. Налить молоко и воду. Перемешать.

4. Добавить растопленное сливочное масло.

5. Жидкое тесто накрыть пленкой и оставить на 15 минут.

6. Постепенно добавить оставшуюся муку и замесить тесто.

7. Разделить тесто на две большие части и на две меньшие. Сформировать 4 шарика и раскатать каждый из них тонкий пласт.

8. На большой кусок выложить начинку и накрыть меньшим куском. Закрепить бока.

9. Каждую лепешку смазать желтком и выложить на противень.

10. Выпекать при температуре 180 градусов до румяной корочки.

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